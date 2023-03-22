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    首頁　>　社會

    醉男持2把玩具槍大鬧KTV 判罰5千沒入槍彈

    李姓男子在基隆一間KTV飲酒，喝到一半返家拿2把槍，回到店內作勢射擊，嚇壞店員、酒客。基隆地院近日將李男依違反社會秩序維護法裁罰台幣5000元，並沒入槍彈。BB彈玩具手槍示意圖。（資料照）

    李姓男子在基隆一間KTV飲酒，喝到一半返家拿2把槍，回到店內作勢射擊，嚇壞店員、酒客。基隆地院近日將李男依違反社會秩序維護法裁罰台幣5000元，並沒入槍彈。BB彈玩具手槍示意圖。（資料照）

    2023/03/22 19:30

    〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓男子在基隆一間KTV飲酒，喝到一半返家拿2把槍，回到店內作勢射擊，嚇壞店員、酒客，警察趕來逮人，發現只是2把BB彈玩具手槍，仍以李攜帶2把槍酷似真槍到KTV，有破壞社會安寧之虞將李男函送法院。基隆地院近日將李男依違反社會秩序維護法裁罰台幣5000元，並沒入槍彈。

    李姓男子今年2月21日晚間到基隆市一間KTV飲酒、歡唱；李男酒喝到一半，突然跑回家，未料，回到KTV後，突然掏出2把槍，朝店內作勢射擊，嚇壞店員與酒客。

    警方獲報趕抵，發現李男所持的雙槍不過是BB彈玩具手槍，但因酷似真槍，有危害社會安全之虞，當場查扣2把玩具槍（含氣瓶1個、彈匣2個、BB彈1包、空氣槍子彈5發）後，將李男帶回派出所偵辦。

    李酒醒後告訴警方，他當天酒後想耍威風，喝到一半跑回家，拿他幾天前在拍賣網站購得的玩具手槍回到店內，但他有用外套遮起槍枝，什麼都沒做。

    警方調閱店內監視器發現，他並沒有用外套包覆槍枝，而是持槍指向KTV店內作勢射擊。

    法院認為，李男攜帶2把類似真槍的玩具槍，跑到KTV公然示眾，易讓在場店員與酒客誤認為真槍，足以產生畏懼，有危害公共秩序、破壞社會安寧之虞，依違反社會秩序維護法裁罰5000元，並沒入已查扣的槍彈。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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