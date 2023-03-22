是誰狠虐貓！桃園大溪浪浪遭箭射穿脖子 哭叫找愛媽求救
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區河濱公園竟有人虐貓！愛媽「大金」固定餵養的一隻米克斯浪貓後頸遭弓箭射穿，一路「喵喵」哭叫求救，傷口還殘留部分血跡。愛媽緊急將牠抱到獸醫治療，大溪警分局積極查訪有無目擊者、調閱監視器，搜尋虐貓嫌疑人。
大溪警方說，愛媽「大金」長期關心照顧及餵食浪貓，18日在大溪河濱公園附近住家旁餵浪貓時，發現米克斯浪貓「ㄋㄞㄋㄞ」後頸被箭射穿，一跛一跛朝她走來，緊急送獸醫治療。警方受理報案，希望早日找到傷害浪貓的凶手。警方呼籲，浪浪在外面生活不易，希望人類多點愛心，不喜歡也不要傷害牠們。
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警方轉述，愛媽「大金」提到，浪貓「ㄋㄞㄋㄞ」個性乖巧，愛撒嬌、很聰明，是她親自誘捕結紮的浪浪，當天晚上聽見像是貓哭的喵叫聲，到院子一看，牠一跛一跛哭著求救，一開始她還以為貓咪身上背了一根東西，仔細一看才驚覺是弓箭。
「好好的貓被射成這樣子，真不曉得弓箭威力有多強」，愛媽「大金」慶幸弓箭並未射中「ㄋㄞㄋㄞ」的內臟，也沒有刺穿大動脈，經獸醫師緊急救治後身體逐漸穩定，目前安置在愛媽住處，可以慢慢進食喝水和走動，她也會在「ㄋㄞㄋㄞ」康復後幫牠尋找合適認養人。
對此，桃園市動物保護處長王得吉說，已請承辦同仁到大溪河濱公園了解詳細情況，也會和警方與獸醫院聯繫取得相關資料，調監視器畫面找尋可疑人士，同時增加告示牌宣導民眾勿傷害流浪動物。
動保處也呼籲，依據「動物保護法」規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，依法可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。