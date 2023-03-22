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    恐怖前男友「帶刀求和」被警逮 倒楣女遭砍傷數刀

    恐怖情人王男「帶刀求和」狠砍前女友遭警逮。（記者徐聖倫翻攝）

    恐怖情人王男「帶刀求和」狠砍前女友遭警逮。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/03/22 15:05

    〔記者徐聖倫／新北報導〕35歲王姓男子與前女友陳姓女子感情生變分手，王男竟變身恐怖情人，今日清晨6時許竟然「帶著刀」前往新北市新莊陳女上班地點「求和」，陳女拒絕復合，王男理智斷線持刀亂砍，造成陳女身上多處刀傷，所幸未傷及要害，陳女保住一命，王男則被警方依法送辦。

    據了解，王男與大他4歲的陳女在連鎖加油站工作，但分屬不同站點，兩人在一場公司餐會上邂逅，進而發展出姊弟戀，但今年初兩人因為諸多生活習慣不同，感情快速生變，陳女這時又疑似結識新歡，屢向王男提分手遭拒，陳女於是置之不理，但王男仍遲遲無法釋懷。

    王男今年多次向陳女提出復合，期間各種方法用盡，但變了心的女友就是挽不回。直到今日清晨6時許，王男身藏水果刀再次前往陳女任職的新樹路加油站，見到陳女後持續央求復合，但陳女鐵了心斷然拒絕，王男此時「見笑轉生氣」，從包包裡抽出水果刀就是一陣亂砍。

    陳女被王男舉動嚇到直覺抬手抵擋，但雙手被劃傷多處，甚至胸口都有刀傷，陳女同事見狀趕緊報警，警方隨即趕抵制止並將王男逮捕，並將陳女送醫包紮。王男向警方供稱，因為自己的情緒實在太激動，所以才會出手傷人，警詢後，依傷害罪嫌將王男移送法辦。

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