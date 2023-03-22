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    「七條通」男違停被盤查 跳車落跑躲民宅2樓窗台仍被逮

    許男躲在2樓窗台。（記者王冠仁翻攝）

    許男躲在2樓窗台。（記者王冠仁翻攝）

    2023/03/22 13:07

    〔記者王冠仁／台北報導〕38歲許姓男子因為涉犯詐欺、傷害、槍砲、毒品等7條案件，從4年前起被4個地檢署發布通緝，他日前開車在台北市街頭上違規停車，遇上員警盤查，他竟趁機踩油門加速落跑。他見員警緊追不捨，慌亂之中棄車逃逸，還爬上民宅2樓躲在窗台縫隙中，但最後仍被警方逮到，狼狽落網。

    北市警士林分局今天對外發布新聞公布許的犯行，警方也再次宣示，法網恢恢，疏而不漏，警方打擊犯罪決心不容挑戰，警方會持續加強巡邏，維護轄區治安，主動發掘不法分子，以保障市民安全。

    警方調查，許姓男子前科累累，他從2018年起，就陸續犯下詐欺、傷害、槍砲、家暴、毒品等7起案件，先後遭台北、新北、士林、台南地檢署發布通緝。

    許上週開車外出，他行經台北市承德路四段58巷附近時，違規將車輛停在路口，巡邏員警路過發現，上前盤查。許相當緊張，還謊報他人的個資想躲避盤查，員警根據他提供的個資一查，發現他謊報，要求他下車受檢，想不到他居然趁機猛踩油門加速逃離現場。

    許一路往北落跑，最後跑到北投區自強街巷弄內附近時，他為了躲避警方追捕，居然在車輛還沒停妥前，就開車門跳車；他的轎車最後撞上路旁車輛才停上，但他已經潛入附近巷弄內躲藏。

    員警追趕至此，發現許棄車逃逸，於是在周邊展開搜索，警方不久後就在附近一處民宅發現許的身影。原來許為了躲避警方追查，居然徒手攀爬上民宅2樓窗台縫隙中躲藏，但仍被警方揪出，只好乖乖束手就擒。

    警方說，許身上當時還持有0.5公克的海洛因，警方另外在他車上也搜出一把長30公分的武士刀。警方除了將他解送歸案，也另外追究他毒品、公共危險的罪責。

    警方爬上2樓逮人。（記者王冠仁翻攝）

    警方爬上2樓逮人。（記者王冠仁翻攝）

    警方在許身上與車上查扣海洛因與武士刀。（記者王冠仁翻攝）

    警方在許身上與車上查扣海洛因與武士刀。（記者王冠仁翻攝）

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