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    昂貴古物「宅配」到家 收藏家掏311萬買到贗品怒提告

    台北地檢署發現東某所推銷的品項確為假貨，依詐欺罪起訴，並建請法院追徵或沒收其不法所得。（資料照）

    台北地檢署發現東某所推銷的品項確為假貨，依詐欺罪起訴，並建請法院追徵或沒收其不法所得。（資料照）

    2023/03/22 10:55

    〔記者錢利忠／台北報導〕丁姓古物收藏家在臉書結識自稱有管道可取得珍品的東姓掮客，先後花了311萬餘元，透過東某買了「南北朝相州窯青瓷蓮花淨水尊」等37件古物，其中25件已付款，事後丁男委託學者鑑定，卻發現買到贗品，氣得控告東某詐欺；台北地檢署發現東某所推銷的品項確為假貨，依詐欺罪將東某起訴，並建請法院追徵或沒收其不法所得。

    2020年5月間，東某從臉書上發現丁某為古物收藏家，遂主動聯繫上對方，謊稱其有特殊管道可取得中國出土的古文物，兩人便相約同月19日在高鐵台南站內驗貨。

    初次碰面，丁某即掏出135萬元，買了「南北朝相州窯青瓷蓮花淨水尊」、「南北朝相州窯罐形蓮花尊」、「東晉越窯青瓷熊形尊」等3件古物，每件分別要價65萬、15萬及55萬元不等。

    之後，東某持續傳LINE向丁某推銷「晉代越窯青瓷雙系羊首盤口壺」、「西晉越窯青瓷神獸尊」等34件古物，為了慫恿丁某掏錢，還直接將古物「宅配到家」送到丁某住處，若丁某喜歡再付錢，以此手法成功騙丁某又拿出176萬1000元，後來丁某委託學者鑑定古物，驚覺買到贗品，憤而提告。

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