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    收賄護航停車場、插乾股健檢診所自肥 前監理所長袁國治判12年

    台北地院今依貪污治罪條例將袁國治判處12年有期徒刑。可上訴。（資料照）

    台北地院今依貪污治罪條例將袁國治判處12年有期徒刑。可上訴。（資料照）

    2023/03/22 10:16

    〔記者張文川／台北報導〕交通部公路總局台北市區監理所時任所長袁國治，被控收受王姓停車場租賃業者10萬元賄賂，護航通關，另與業者投資體檢診所，再由監理所委託其代辦駕駛人體檢業務，從中分紅171萬餘元，袁還企圖向一家汽車代驗廠插乾股未遂，台北地院今依貪污治罪條例將袁判處12年有期徒刑。可上訴。

    台北地檢署起訴指控，袁國治負責管理停車場設置及變更業務，2019年1月，王姓租賃業者打算在新北市五股區承租土地經營停車場，為求加速審核過關，行賄袁男10萬元使其能協助設置。

    此外，台北市區監理所轄下的士林監理站，原本由北市聯醫陽明醫院駐點代辦駕駛人體檢業務，袁男竟透過業者寫陳情信檢舉士林監理站涉嫌圖利，將醫院駐點趕走後，袁再與黃姓、李姓二業者在士林監理站旁合資開設士林承德診所。

    之後袁男再以監理所長職務，委託該診所代辦體檢業務，沒出資一毛錢，就依投資比例分紅4成，獲利171萬2千元，另還收受業者給的茶葉、加油卡共1萬8千元。

    台北市濱江街一家汽車代驗廠，因想取得國有土地承租權，2019年8月承諾袁與其下屬陳姓科長，若能協助，將給予2人公司5%乾股股權，但未能如願。

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