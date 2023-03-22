為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    余信憲牽線建商回饋學子 「罰球線大賽」進20球捐10萬元

    桃園在地建商知禮建設總經理康自豪（前排左3），在市議員余信憲（前排右4）牽線辦「罰球線大賽」捐款10萬元，除市府教育局回贈獎牌、校長沈亞丘（前排左1）也回贈簽名球。（記者陳恩惠攝）

    桃園在地建商知禮建設總經理康自豪（前排左3），在市議員余信憲（前排右4）牽線辦「罰球線大賽」捐款10萬元，除市府教育局回贈獎牌、校長沈亞丘（前排左1）也回贈簽名球。（記者陳恩惠攝）

    2023/03/22 00:48

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕在民進黨桃園市議員余信憲牽線下，桃園在地知禮建設公司總經理康自豪為回饋鄉里，也為一圓從小的籃球夢，特地準備10萬元做為桃園市桃園區青溪國中籃球隊的訓練經費，並舉辦投進20球捐10萬元的「罰球線大賽」特殊捐款儀式，籃球校隊成員展現三分球命中率，最後由九年級球員施展灌籃招式獲得滿堂彩。

    知禮建設總經理康自豪表示，近年桃園房地產市場蓬勃發展，只要推案都能如期完銷，正因如此，決定要取之社會、回饋於社會；由於小時候一直對籃球有熱情，但迫於現實無奈，只能放棄夢想，因此舉辦罰球線比賽來資助學校籃球運動，相信更能激起學生對籃球的熱情，也能讓孩子們了解「賺錢不容易，比起賺錢來說，打球較輕鬆，念書、打球都要認真且盡興」，也藉此拋磚引玉，號召社會大眾為基層體育進份心力。

    市議員余信憲表示，知禮建設當初向青溪國中提出這個捐款構想時，校長沈亞丘一度認為是在開玩笑，沒想到到了比賽會場，見到學生為了捐款努力，越投越起勁，當20顆球投完仍未達標時，連校長都站上罰球線投球替學生增取加菜金，讓外界看到了全校的向心力與凝聚力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    田壘、曾文鼎來了！ 5明星球員下鄉公益教籃球
    2016/05/20 21:08

    田壘、曾文鼎來了！ 5明星球員下鄉公益教籃球
    日人做愛心又滿足 捐款就可摸女優胸部
    2015/12/06 18:51

    日人做愛心又滿足 捐款就可摸女優胸部

    親子共讀好處多！專家分享實用技巧大補帖

    低波動穩配息 富坦穩月收基金績效強
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播