余信憲牽線建商回饋學子 「罰球線大賽」進20球捐10萬元

桃園在地建商知禮建設總經理康自豪（前排左3），在市議員余信憲（前排右4）牽線辦「罰球線大賽」捐款10萬元，除市府教育局回贈獎牌、校長沈亞丘（前排左1）也回贈簽名球。（記者陳恩惠攝）

2023/03/22 00:48

〔記者陳恩惠／桃園報導〕在民進黨桃園市議員余信憲牽線下，桃園在地知禮建設公司總經理康自豪為回饋鄉里，也為一圓從小的籃球夢，特地準備10萬元做為桃園市桃園區青溪國中籃球隊的訓練經費，並舉辦投進20球捐10萬元的「罰球線大賽」特殊捐款儀式，籃球校隊成員展現三分球命中率，最後由九年級球員施展灌籃招式獲得滿堂彩。

知禮建設總經理康自豪表示，近年桃園房地產市場蓬勃發展，只要推案都能如期完銷，正因如此，決定要取之社會、回饋於社會；由於小時候一直對籃球有熱情，但迫於現實無奈，只能放棄夢想，因此舉辦罰球線比賽來資助學校籃球運動，相信更能激起學生對籃球的熱情，也能讓孩子們了解「賺錢不容易，比起賺錢來說，打球較輕鬆，念書、打球都要認真且盡興」，也藉此拋磚引玉，號召社會大眾為基層體育進份心力。

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市議員余信憲表示，知禮建設當初向青溪國中提出這個捐款構想時，校長沈亞丘一度認為是在開玩笑，沒想到到了比賽會場，見到學生為了捐款努力，越投越起勁，當20顆球投完仍未達標時，連校長都站上罰球線投球替學生增取加菜金，讓外界看到了全校的向心力與凝聚力。

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