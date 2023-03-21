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    北市最猛凶宅「錦新大樓」又發生墜樓案 女子倒臥馬路不治

    錦新大樓又發生墜樓案，女子送醫不治。（記者姚岳宏翻攝）

    錦新大樓又發生墜樓案，女子送醫不治。（記者姚岳宏翻攝）

    2023/03/21 13:51

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市中山區上午發生離奇墜樓案，有路人發現1名女子倒臥錦州橋馬路上，身上有血跡，一度懷疑是車禍肇逃，警消獲報將人送往馬偕醫院搶救，經急救仍告不治，警方後來在一旁的「錦新大樓」14樓頂找到一雙女用拖鞋，從相對位置來看疑為墜樓處，目前正調閱監視器釐清女子墜樓原因。

    上午近10時，有路人發現中山區新生、錦州橋西南角有女子路倒，警方獲報到場，見一名女子（身分不明）倒臥於地，女子頭部有些許血跡，經警叫喚多次無回應，女子生命跡象薄弱，一旁發現路人已撥打119，後經救護人員到場救治，將女子送往馬偕醫院急救。

    警方隨即通知發現民眾至派出所說明，並封鎖現場及通知鑑識到場採證，警方查訪時，在中山區新生北路二段108號錦新大樓頂樓發現一雙拖鞋，疑為該女子之拖鞋，目前已完成採證。

    警方調查，該女疑似墜樓處，是在有「最猛凶宅之稱」的錦新大樓，錦新大樓在1996年因餐廳火警，奪走19條人命，再來又接連發生大火、跳樓、情侶殉情案，是北市有名的凶宅社區；由於墜樓女子身分尚不明，警方目前正調閱大樓監視器釐清案情。

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