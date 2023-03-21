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    高雄最正小隻馬私下偷接熟客 專屬馬伕載她賺外快判無罪

    高雄最正小隻馬偷接熟客踢鐵板，她的專屬馬伕因不構成「媒介」色情獲判無罪，示意圖，與新聞無關。（讀者提供）

    高雄最正小隻馬偷接熟客踢鐵板，她的專屬馬伕因不構成「媒介」色情獲判無罪，示意圖，與新聞無關。（讀者提供）

    2023/03/21 13:09

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕花名遠播的高雄最正小隻馬「鳳凰」（化名）生意太好，連休假日都還有客人指名，鳳凰暪著應召站偷接王姓熟客，還要她的專屬馬伕賴男載她去飯店，結果這次踢到鐵板被警查獲，賴男也被依妨害風化罪起訴，但法官認為「鳳凰」私下接客與應召站無關，賴男也沒有「媒介」色情，與法條不符判賴男無罪。

    判決指出，號稱高雄CP值最高、最正小隻馬的「鳳凰」每次性交易只收2500元，吸引大批尋芳客想要一親芳澤，「鳳凰」每天應接不暇，應召站指派賴姓男子當她的專屬馬伕，載著鳳凰跑遍高雄各飯店接客，先扣掉自己的油資2500元後，再把剩下的每日所得統一上繳。

    「鳳凰」的高人氣驚動市警局靖紀小組，去年10月6日下午3點，靖紀小組獲報「鳳凰」正在三民區某飯店與男客發生行交易，員警趕赴現場後，當場逮捕正在飯店樓下的賴姓馬伕，並在飯店房間裡查獲剛完成性交易，正在穿衣服的「鳳凰」和王姓男客。

    3人被帶回警局後，警方將王男及「鳳凰」依違反社維法裁法，賴男則被依妨害風化罪起訴；高雄地院審理時，賴男喊冤，稱自己當天原本和「鳳凰」一起休假，是「鳳凰」私下傳訊，拜托載她去飯店「找朋友」，他只是單純當司機，不但沒有從中獲利，也不曉得「鳳凰」偷接客。

    法官傳喚王姓男子和「鳳凰」出庭作證時，兩人口徑一致，都說是透過微信連絡，應召站和賴男都不曉得這筆性交易；法官認為，依妨害風化罪的構成要件，必須要有引誘、容留或媒介，但王男和「鳳凰」私下交易，賴男和應召站並沒有「媒介」色情交易，與法不符，因此判賴男無罪，可上訴。

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