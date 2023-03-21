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    高虹安論文著作權案首開庭 資策會律師：高未經引註重製改做

    資策會自訴控告新竹市長高虹安的博士論文抄襲，涉違反著作權法，資策會委任律師陳家輝（右）、周宇修（左）今到台北地院開庭。（記者張文川攝）

    資策會自訴控告新竹市長高虹安的博士論文抄襲，涉違反著作權法，資策會委任律師陳家輝（右）、周宇修（左）今到台北地院開庭。（記者張文川攝）

    2023/03/21 13:10

    〔記者張文川／台北報導〕新竹市長高虹安的論文引來侵權爭議，資策會去年10月委請律師提起侵犯著作權的刑事自訴，台北地院今（21）日首度開庭，依自訴程序先傳喚原告資策會及其律師，以釐清自訴對象與犯罪事實，未傳喚被告高虹安；資策會委任律師陳家輝庭訊後表示，高虹安的美國辛辛那提大學博士論文，未經引註即使用2篇資策會論文，內容逾合理使用範圍，違法重製、改做，侵害資策會的姓名表示權，今已向法官說明具體被告對象與犯罪事實，請求法官依法審理、判決。

    法官今開庭進行調查程序，傳喚原告資策會，資策會今委由律師陳家輝、周宇修到庭，向法官說明提告對象與具體犯罪事實，以釐清是否符合自訴要件，調查庭依法不公開審理，類似檢察官偵查階段，高虹安未到庭。

    庭訊後陳家輝表示，法官於庭訊確認自訴內容，目前控方尚未聲請調查證據。陳家輝說，依照資策會的資料，高虹安應有明確侵害資策會權作權的狀況，包括姓名表示權、重製改做、以及公開傳輸等問題。

    陳家輝表示，資策會擁有的2篇論文中，其中一篇的8成、另一篇的3成，被高虹安使用於博士論文中，高卻未引註使用，篇幅頁數明顯逾越合理使用範圍，律師今也已提出3論文的對照內容。

    陳說，去年10月提告後，資策會有發函請高虹安進行調解，但未獲對方回應。

    去年9月高虹安的博士論文爆發抄襲爭議後，資策會比對高虹安的辛大博士論文，以及資策會的研究計畫成果，發現相似度高達8成，9月底發函請高公開說明其論文未經引註並逾越合理使用範圍一事。

    高虹安10月20日回函表示她是資策會論文的共同作者，使用論文均屬合理使用；這與資策會的看法顯有歧異，資策會認為高虹安未引註就使用，侵害資策會權益。

    資策會認為雙方對於侵權事實難達共識，無法進行後續協商，故於去年10月下旬委請律師，針對高虹安涉侵害資策會2篇論文著作權，向北院提起刑事自訴，後續也將提出刑事附帶民事求償，律師今表示，附民部分目前尚未正式提出。

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