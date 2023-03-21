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    清明掃墓愛注意 南警提早1週交管報你知

    南市六分局警方將提早一週在南區公墓、納骨塔區道路進行交通管制疏導。（圖：警方提供）

    南市六分局警方將提早一週在南區公墓、納骨塔區道路進行交通管制疏導。（圖：警方提供）

    2023/03/21 12:15

    〔記者王俊忠／台南報導〕清明節即將到來，因應今年清明連假長達5日及疫情降低緣故，台南市警局六分局預期會有一波慎終追遠人車潮，針對轄內先人福居-富貴南山公墓區、南都福座及市立崇孝塔周邊交通，規劃交管、疏導勤務，提醒用路人及掃墓民眾配合交通管制時間及路段通行，以免掃墓行程受阻。

    今年3月25、26日及4月1、2、3、4、5日，每天上午8時至下午4時掃墓時段相關交通管制措施如下：

    1、 富貴南山公墓區：採分流措施，汽、機車入口處設於西門路，出口處設於大成路193巷口，車輛離場一律由大成路193巷口右轉經大成路駛離。2、西門路段（中華南路至大成路間）：封閉富貴南山入口處前方及憶盧園前方中央分隔島缺口、並設置指引告示牌，引導汽車可於西門路與中華南路口迴轉；機車請至西門路、新都路口兩段式左轉。

    3、崇孝塔：4月5日上午8時至下午4時止於體育路往健康路1段133巷入口處設置管制點，禁止3輪以上車輛進入。4、掃墓民眾可將車輛停放於新都路、西門路1段及中華南路1段路邊、水交社文化園區周邊道路路邊、大成路停車場（警察新村旁），建議也可下載「台南好停APP」，掌握周邊停車位最新狀況。

    5、易壅塞建議改道路段：西門路1段、大成路、新都路會有不少掃墓人潮，建議外出旅遊的民眾可提早改道行駛，以避開掃墓人、車潮。

    有關清明連假交通疏導規劃部分，從4月1日至5日將於「台86線快速道路台南端與濱南路口」、「健康路與中華西路口」、「金華路與健康路口」、「健康路與南門路口」、「中華西路與中華南路口」、「中華西路與新平路口」及「中華南路與永成路口」等7處聯外道路重要路口，由員警加強指揮疏導車流，保持路口淨空，以維交通順暢。

    另南區水交社園區也從4月1日至4日舉辦「晴空藝術節」，預估將吸引許多親子遊客，提醒民眾避免違規停車，路口轉角違規停車常致發生交通事故，建議汽車停車可利用水交社路路邊停車格、永成路路外停車場、體育之心路外停車場、棒球場北側路外停車場、西門健康立體停車場、體育路路外停車場、南門路237巷停車場、南門路231巷臨時停車場等公有停車場，也可多加利用附近私有停車場等。

    南市警六分局長許敏能表示，為節省寶貴時間，民眾可提早或延後祭祖，避開人（車）潮；另提醒民眾南來北往出遊前，應先檢查車況、避免疲勞駕駛，務必遵守交通規則。

    南市六分局警方將提早一週在南區公墓、納骨塔區道路進行交通管制疏導。（圖：警方提供）

    南市六分局警方將提早一週在南區公墓、納骨塔區道路進行交通管制疏導。（圖：警方提供）

    台南市殯葬所提供今年清明掃墓交通管制地圖。（圖：殯葬所、警方提供）

    台南市殯葬所提供今年清明掃墓交通管制地圖。（圖：殯葬所、警方提供）

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