女替友帶行李箱回國夾藏肉品被罰20萬 友事後不理氣炸絕交

書記官（左）引導劉女（提包者）至新北分署出納室，以現金繳納第1期分期款項1萬元。（記者王定傳翻攝）

2023/03/21 09:52

〔記者王定傳／新北報導〕劉姓女子在今年2月間自中國搭機回國時，幫中國同鄉好友攜帶一只行李箱入境，因裡面夾藏加工、乾燥或醃製豬肉、雞肉及鴨肉等產品共15包，被罰20萬元，行政執行署新北分署書記官以電話通知劉女，她主動到場辦理分期繳納，並訴苦說好友事後不理、立即絕交。

新北分署指出，44歲的劉女，原是中國籍人士，幾年前嫁入台灣，已取得本國籍，於今年2月26日自中國搭機入境時，因攜帶加工、乾燥或醃製的豬肉、雞肉及鴨肉等產品共15包，重達2.295公斤，未申請檢疫，被行政院農業委員會動植物防疫檢驗局新竹分局裁罰20萬元，案件移送新北分署後，書記官隨即致電劉女確認其行蹤，並促其自動繳清或辦理分期繳納。

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3月17日下午，劉女即親至新北分署，並向書記官表示，她已經1年沒回台灣，這次回台探視小孩，受同鄉好友之託幫忙帶一只28吋的行李箱入境，好友告知裡面是食物及餅乾，因為信任好友，未曾打開行李箱檢視，入境後向航空公司領取行李箱，準備出關時被攔下，經海關人員開箱檢查才發現裡面裝有臘腸及雞肉製品等零食，當場被告知要裁罰20萬元。

劉女說她立即致電好友告知其事，並要求其負責繳納罰鍰，豈料好友不僅不想負責，還反過來責怪她：「之前請其他友人攜帶行李箱回台灣都沒出事，為何你會出事？」她聽到好友無情之回應，氣憤之餘，當下絕交。

劉女還訴苦說，自己在台灣沒有工作，事業都在中國，前2年受疫情影響，損失數千萬元，所經營的推拿店目前苦撐中，希望新北分署能同意其分20期，每期繳納1萬元，如將來生意好轉，會加速繳清罰鍰。新北分署審酌劉女經濟狀況後，同意依其提出的分期繳納方案辦理。

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