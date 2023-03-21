苗栗後龍溪床遭濫倒營建廢棄物 警逮無良包商送法辦

苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下方後龍溪河床，遭濫倒大量廢棄物。（警方提供）

2023/03/21 09:22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下方後龍溪河床，遭濫倒大量廢棄物。苗栗警分局獲報到場蒐證，並調閱周邊監視器，逐一過濾可疑行經車輛，將涉嫌濫倒的行為人46歲黃姓男子追查到案，坦承將施工後的剩餘營建廢棄物載往傾倒，全案依違反廢棄物清理法移送苗栗地方檢察署偵辦。

銅鑼鄉民代表徐裕逢與友人於3月4日騎車在客屬大橋自行車道休息，赫然發現橋下的後龍溪河床垃圾成堆，於臉書發文；縣長鍾東錦知悉，指示縣府環保局、水利處，會同銅鑼鄉公所、二河局及警方等相關單位會勘，現場有3大堆廢棄物。

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環保局3月11日派人清除，包括30袋約300公斤家庭垃圾，及營建廢棄物木材、木板、馬桶、水管、混凝土塊等約5公噸，未料，3月13日再度發現，河床遭棄置20多個廢馬桶，及10多袋水泥塊、磚頭等廢棄物。

二河局為杜絕該處再遭亂倒，動用機具，吊來消波塊阻路。苗栗警分局經到場蒐證，調閱周邊監視器，逐一過濾可疑行經車輛，發現一輛貨車涉嫌重大，經警方通知駕駛黃男到案，突破其心防，黃男坦承將施工後剩餘營建廢棄物載往傾倒。

苗栗警分局長蘇旭茂表示，苗栗好山好水，不容宵小份子傾倒廢棄物，同時呼籲業者與民眾發揮公德心，勿心存僥倖心態而亂棄置廢棄物，若經查獲廢棄物任意棄置行為絕不寬貸，民眾勿以身試法。

苗栗警分局調閱周邊監視器，逐一過濾可疑行經車輛，將涉嫌濫倒的行為人46歲黃姓男子追查到案。（警方提供）

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