為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    苗栗後龍溪床遭濫倒營建廢棄物 警逮無良包商送法辦

    苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下方後龍溪河床，遭濫倒大量廢棄物。（警方提供）

    苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下方後龍溪河床，遭濫倒大量廢棄物。（警方提供）

    2023/03/21 09:22

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下方後龍溪河床，遭濫倒大量廢棄物。苗栗警分局獲報到場蒐證，並調閱周邊監視器，逐一過濾可疑行經車輛，將涉嫌濫倒的行為人46歲黃姓男子追查到案，坦承將施工後的剩餘營建廢棄物載往傾倒，全案依違反廢棄物清理法移送苗栗地方檢察署偵辦。

    銅鑼鄉民代表徐裕逢與友人於3月4日騎車在客屬大橋自行車道休息，赫然發現橋下的後龍溪河床垃圾成堆，於臉書發文；縣長鍾東錦知悉，指示縣府環保局、水利處，會同銅鑼鄉公所、二河局及警方等相關單位會勘，現場有3大堆廢棄物。

    環保局3月11日派人清除，包括30袋約300公斤家庭垃圾，及營建廢棄物木材、木板、馬桶、水管、混凝土塊等約5公噸，未料，3月13日再度發現，河床遭棄置20多個廢馬桶，及10多袋水泥塊、磚頭等廢棄物。

    二河局為杜絕該處再遭亂倒，動用機具，吊來消波塊阻路。苗栗警分局經到場蒐證，調閱周邊監視器，逐一過濾可疑行經車輛，發現一輛貨車涉嫌重大，經警方通知駕駛黃男到案，突破其心防，黃男坦承將施工後剩餘營建廢棄物載往傾倒。

    苗栗警分局長蘇旭茂表示，苗栗好山好水，不容宵小份子傾倒廢棄物，同時呼籲業者與民眾發揮公德心，勿心存僥倖心態而亂棄置廢棄物，若經查獲廢棄物任意棄置行為絕不寬貸，民眾勿以身試法。

    苗栗警分局調閱周邊監視器，逐一過濾可疑行經車輛，將涉嫌濫倒的行為人46歲黃姓男子追查到案。（警方提供）

    苗栗警分局調閱周邊監視器，逐一過濾可疑行經車輛，將涉嫌濫倒的行為人46歲黃姓男子追查到案。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    議員指南寮風箏賽場挖到廢磚 竹市府︰移至新竹漁港垃圾暫存場
    2023/03/15 14:21

    議員指南寮風箏賽場挖到廢磚 竹市府︰移至新竹漁港垃圾暫存場
    國有土地遭偷埋44桶毒污泥、廢溶劑 高雄前里長牽線遭判刑
    2023/03/12 18:39

    國有土地遭偷埋44桶毒污泥、廢溶劑 高雄前里長牽線遭判刑

    大金30感謝有您 新品發表登場！
    被自助餐耽誤的藝術家！ 他巧手讓水管化身尿尿小童迎客
    2023/03/09 00:14

    被自助餐耽誤的藝術家！ 他巧手讓水管化身尿尿小童迎客
    高雄大崗山水泥舊礦區 再挖出大批廢棄物
    2023/02/24 18:43

    高雄大崗山水泥舊礦區 再挖出大批廢棄物

    期交所出擊FIA年會 雙邊會談成績斐然
    學甲掩埋場整地復育工程被質疑 市府：絕無填埋廢棄物或爐碴
    2023/02/22 18:00

    學甲掩埋場整地復育工程被質疑 市府：絕無填埋廢棄物或爐碴
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播