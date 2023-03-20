舉頭三尺有神明！通緝犯遇警棄車逃逸 宮廟前腿軟慘摔被逮

通緝犯蔡姓男子宮廟前腿軟慘摔被逮。（記者李容萍翻攝）

2023/03/20 17:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警察局龍潭警分局龍潭派出所巡佐陳健華及警員林博仁，昨（19）日傍晚執行巡邏勤務，眼尖發現1名男子騎乘機車行跡詭異，上前示意停車受檢，未料騎士蔡姓男子佯裝停車之際，竟棄車逃逸，一路跑往市區龍元宮前廣場，最後不敵警方追捕，讓在場民眾驚呼真是「舉頭三尺有神明！」

經了解，48歲蔡男因竊盜案遭判刑，惟其遲未到案入監執行而遭桃園地檢發布通緝，蔡男為逃避警方查緝，平時都居無定所四處躲藏，連出門買個晚餐均留意查看四周有無警察，沒想到在路上遇到了眼尖的警察而被認出，讓他直喊「真是倒楣透了」；2警也在他身上搜出毒品海洛英2包及注射針筒等，警方訊後將蔡嫌依竊盜通緝及毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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原來，陳健華、林博仁2人平時熱愛跑步、爬山等運動，這次發現蔡男形跡詭異，疑似轄區內的竊盜通緝犯，兩人先是一路跟隨該機車，並以無線電通報線上警力協助圍捕，直到蔡男駛入巷弄內，隨即開啟警報器鳴警笛示意該機車停車受檢，過程中，蔡男佯裝停車，竟突然棄車往鬧區人多處奔跑逃逸，2警一路奔跑追趕200公尺，在追逐過程中直喊蔡男姓名，而蔡男竟心虛邊跑並邊喊著「不要抓我」，最後跑到龍元宮前廣場腿軟摔跤後，仍不斷掙扎想脫逃，遇上支援警力到場共同將他壓制逮捕。

通緝犯蔡姓男子宮廟前腿軟慘摔被逮。（記者李容萍翻攝）

通緝犯蔡姓男子宮廟前腿軟慘摔被逮。（記者李容萍翻攝）

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