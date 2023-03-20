沒在怕？台南傳奇「抗議車」又回來了 今午遭拖走

南市警方與交通局於二十日再度拖走傳奇抗議車。（民眾提供）

2023/03/20 17:50

〔記者王俊忠／台南報導〕被列為台南10大傳奇之一的中西區府前路台灣銀行前「抗議車」，先前已被市府交通局會同市警二分局將豎立抗議布條的車輛5度拖走，未料19日深夜，抗議的陳姓男子再停放2輛抗議車，二分局通報交通局查處，於今天第6度拖走停放的抗議車。

陳姓男子過去疑與陳姓前立委家族有財務糾紛，將抗議車輛長期停放在南市中西區府前路1段的台灣銀行前路邊停車格位內，許多民眾向市府有關單位陳情指抗議車長期占用停車格，民眾停車不便。2023年1月18日，市府交通局會同市警二分局拖走6輛抗議車、2月4日下午拖走2輛、3月1日下午拖走1輛，3月5日深夜第4度拖走2輛抗議車，到3月6日近午，第5度拖走2輛抗議車。

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南市警二分局指出，陳男所有的抗議車輛，於19日深夜又停放2輛在府前路1段台銀前公有停車格位內，警方通報交通局查處，交通局認為陳男停放布條車在台銀前停車格位，有重複性違規行為，經交通局完成行政送達程序，限期給予1小時改善，因陳男並未移走車輛，交通局與警方於20日近午強制拖走2輛抗議車。

據了解，陳男所有的抗議車輛被交通局會同警方拖吊移置後，尚未全部領車，多是領取2輛車再停回府前路台銀前方停車格位，再被交通局會同警方拖走，這種反覆違規停車的行為，心態令人費解。

市府交通局也說，市府維護改善停車秩序的公權力不容挑戰，呼籲該車主循合法管道闡述意見，不宜以此違規方式長期占用路邊停車位，影響其他民眾用路安全與停車權益。

南市警方與交通局於二十日再度拖走傳奇抗議車。（民眾提供）

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