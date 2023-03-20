獸醫師轉考調查官！60期調查班開學 136人進展抱山莊受訓

調查局今天舉行調查班第60期開學典禮，調查局長王俊力、2位副局長及主任秘書均到場觀禮。（調查局提供）

2023/03/20 17:22

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局今舉行調查班第60期開學典禮，本期學員共136人，男、女學員各為80人、56人，為近年來參訓人數最多的一期，未來將在調查官搖籃的展抱山莊受訓1年；比較特殊的是，本期有1名學員具有獸醫師資格，轉換跑道考取調查官，格外引人注目。

法務部長蔡清祥今天致詞時，先恭喜第60期學員通過競爭激烈的調查人員特考，進入展抱山莊受訓，蔡勉勵學員，在這1年努力學習，以結業後立即投入一線調查工作為目標，並提出「立定志向，懷抱終身志業」、「發揮優勢，創造價值」、「充實專業，文武雙全」、「體察時勢，與時俱進」、「嚴格要求品操與紀律」等5點期許，期勉學員結訓後，能堅守調查局「忠誠、樸實、團結、進步」的核心價值，為國家社會貢獻己力、發揮所長。

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與歷屆學員相比，本期學員仍維持調查局「多才多藝」的傳統，專長涵蓋文、法、商、理工及醫學等多元領域，當中有多人通過律師、會計師或技術人員等考試；全體學員於今年1月17日報到入所後，經大約2個月輔導適應與基礎課程後，今天正式舉行開學典禮，並由曾任調查局長的法務部長蔡清祥主持，調查局長王俊力、2位副局長及主任秘書均到場觀禮。

調查局今天舉行調查班第60期開學典禮，法務部長蔡清祥今到場主持。（調查局提供）

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