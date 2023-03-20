秉持「原址保存」三原則 司法院提出「華山司法園區」新版設計方案

司法院針對「華山司法園區興建計劃」引發的華山貨運站月台保存議題，今提出華山司法園區新版設計方案，將秉持「原址保存」等三大原則興建，兼顧文資保存與基地開發的目的。（記者楊國文攝）

2023/03/20 16:27

〔記者楊國文／台北報導〕針對高等法院、台北地院新機關所在地「華山司法園區興建計畫」引發華山貨運站月台保存議題，司法院今表示，經充分參酌先前二度邀集人權、文史團體及專家學者所提供的意見，將秉持「原址保存、原物最大化保存、兼顧新建築機能」的三大原則，由建築師提出舊遺構與新建築相融的新設計方案，以兼顧文資保存與基地開發的目的。

司法院說明，新版設計方案，除了就華山貨運站本體修復保存之外，另行規劃於新建築1樓板降板保存月台遺構，並擬分硬體、軟體兩個面向進行規劃設計。

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硬體方面，除華山貨運站依原計畫修復保存外，有關月台的保存，將規劃在新大樓對應月台原址處，包含1樓大廳、中央廊道及辦公室等處樓板，透過降板方式以保存月台上層遺構，並於月台遺構所在上方廊道，局部使用強化玻璃材料，讓民眾得以直接見到月台。

另外，擬於適當空間展示月台基礎構造遺構，讓民眾進而瞭解月台歷史。此外，並將東西向中央廊道寬度由6米擴大為8米，打造寬敞、莊重的空間。

司法院也指出，施工期間，將先行就月台上層解體暫遷於基地內保存，再配合新建工程施工計畫遷回原址重置，以期月台能夠原物重現。

另外，為儘可能落實「原物原址保存」原則，將依循台北市政府於2021年8月30日核准的修復及再利用計畫中「二次調查」規劃，參採古蹟修復精神，調整目前樹木保護移植復育及月台拆遷先期工程的工項，在文化資產專家協助下，建置基地全面 （ 含地景、建物與設施 ） 3D掃描紀錄檔案。

此外，就東側月台約30公尺範圍，因受建物結構與設備 （ 如樓梯間及電梯機坑位置 ）等因素影響，無法重置於新建築1樓板，將分期依序進行必要的「局部解體調查」（調查月台隱蔽部分及待檢測項目）與「再利用工法試驗」（評估最妥善的遷移重組方案），以利後續擬具進一步的整體修復及再利用工程規劃設計。

在軟體方面，司法院表示，將於適當空間、牆面展示華山貨運站及月台曾有的風貌、功能，以及曾經作為政治受難者被送往綠島關押的重要交通節點等文史資料，以呈現其應有的歷史地位。

司法院說，充分體認華山貨運站及月台見證都市變遷的過程與人權發展的歷史，新版設計盡量最大程度兼顧文資保存與基地開發的需求，擔負舊遺構保存與新建築使用的雙重任務。

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