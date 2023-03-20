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    抱金孫散步突遭機車撞倒 台中嬤腦震盪送醫

    抱金孫阿嬤被機車碰撞瞬間。（擷自臉書社團「南屯大小事」）

    抱金孫阿嬤被機車碰撞瞬間。（擷自臉書社團「南屯大小事」）

    2023/03/20 15:26

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名阿嬤今天近中午抱著金孫外出，途中走在南屯區一處路段時，突遭一輛機車自後方碰撞，祖孫被這一撞雙雙摔倒在地，連同機車女騎士也都因此受傷一併送醫，目前阿嬤因腦震盪住院觀察，確實的肇因及責任歸屬正由警方釐清中。

    這起事故發生在今天上午11點多，65歲楊姓阿嬤當時抱著7個多月大女嬰，沿南屯路朝萬和路方向步行時，突遭同向騎機車的57歲王姓婦人，自後方超越時不慎偏右撞上，阿嬤被這一撞因重心不穩，連同女嬰當場摔倒在民宅前，王婦也因此失去平衡，連人帶機車倒地，驚悚一幕當場讓直擊民眾驚呼連連。

    警方獲報趕往處理，趕緊通報消防局救護車將受傷3人送醫，王婦意識清楚，無明顯外傷，左臀疼痛，女嬰則是頭部有輕微外傷，至於阿嬤傷勢最嚴重，除頭部撕裂傷、左手及左腳擦挫傷，也因出現腦震盪需住院觀察，警方隨後對王婦酒測並無飲酒反應，她自述因恍神騎得太靠近路旁才撞到行人。

    警方初判，王婦因未注意車前狀況而釀禍，但確實肇因及責任歸屬仍需進一步調查釐清，除呼籲用路人駕駛汽機車上路集中精神，注意前方路況，以保障用路安全，也將持續針對事故週邊交通重點違規取締勤務，強化執法作為。

    警方獲報趕往處理。（民眾提供）

    警方獲報趕往處理。（民眾提供）

    發生事故路段。（民眾提供）

    發生事故路段。（民眾提供）

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