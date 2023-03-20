清明5天連假 彰警規劃「10大公墓園區」交通疏導

埔鹽系統交流道北向入口。（縣警局提供）

2023/03/20 14:12

〔記者湯世名／彰化報導〕清明節連續假期自4月1日至5日為期5天，為了避免返鄉民眾前往掃墓造成交通壅塞，因應民眾提前掃墓的可能性，彰化縣警局提前於連假前一週末3月25、26日即開始規劃警力，全力維護清明掃墓期間的交通安全及順暢，規劃「10大公墓園區」的交通疏導措施，提供民眾參考並配合。

交通隊指出，彰化市第2公墓於4月1日至5日每日8時至16時禁止車輛進入，車輛請停放培元中學停車場。芬園鄉第3公墓於4月1日至5日每日8時至16時，碧園路施工禁止通行，車輛請由員草路進出。永靖鄉永南公墓於4月5日8時至16時規劃單向通行，車輛由永福路1段153巷進入，由福德路離開。鹿港鎮第1公墓於4月1日至5日每日10時至16時，彈性管制車輛由龍舟路、員大排道路口進入公墓。鹿港鎮第5公墓於4月1日至5日每日10時至16時，彈性管制車輛由南勢巷與洋仔厝溪橋北岸路口進入公墓。

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福興鄉第15公墓於4月1日至5日每日10時至16時規劃沿海路3段與下寮巷路口單向管制，車輛只進不出，彈性管制車輛由該路口離開公墓。伸港鄉第1公墓於4月1日至5日每日8時至16時規劃單向行車，車輛由中華路958巷進入，由中華路670巷離開。田中鎮第5公墓於4月1日至5日每日9時至12時及14時至17時規劃單向行車，由沙崙路北端進入，由同安路380巷離開。田中鎮第7公墓於4月1日至5日每日9至12時及14至17時規劃單向行車，由民光路與埔頭路口進入，由埔頭路243巷口離開。社頭鄉第6公墓於4月1日至5日每日9至12時及14至17時規劃單向行車，由山腳路2段公墓入口進入，由山腳路2段432巷口離開。

交通隊也針對轄內各重要道路、遊憩地區規劃交通疏導作為，國1埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統將於4月1日、2日每日5時至12時封閉南下入口匝道，另於4月3日、4日每日12時至21時封閉北上入口匝道，請民眾於該時段內利用其他交流道上高速公路。

台76線欲轉國1南下，可由台76線埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線（員鹿路）→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線（彰水路、東環路）→左轉縣148線（員鹿路）→國1員林交流道。台76線欲轉國1北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線（彰水路）→國1彰化交流道，或左轉縣144線（員大排道路）→台61線。

員林、溪湖地區民眾改道行駛縣148線（員鹿路）、台1線（中山路）、台19線（彰水路）、縣150線（斗苑路），選擇由北斗交流道上國1。彰化地區民眾改道行駛縣138甲線（線東路），選擇由和美交流道上國3，或行駛台19線（彰水路）、縣142線（彰鹿路）、縣144線（員大排道路），改走台61線西濱快速公路。鹿港地區民眾改道行駛縣144線（員大排道路），選擇改走台61線西濱快速公路。

埔鹽系統交流道南向入口。（縣警局提供）

清明節連續假期將屆，民眾清明掃墓應注意用火安全。 （資料照，消防局提供）

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