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    首頁　>　社會

    新北首件國民法官法起訴案 生母殺6歲童案

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2023/03/20 11:20

    〔記者王定傳／新北報導〕去年10月19日，36歲許姓女子拿著枕頭悶殺6歲兒子致死後，輕生獲救，新北地檢署今日依殺人罪起訴許女，這是新北地院轄區內首件國民法官法起訴案件；新北地院今日經法院電腦抽籤分案結果，由國民法官專庭刑三庭負責審理，合議庭成員為審判長蘇揚旭、法官施建榮、洪振峰，並由洪振峰擔任受命法官。

    去年10月19日，許女拿著枕頭悶殺6歲兒子致死後，留下遺書輕生獲救，檢方調查後依殺人罪嫌將許女起訴，法院收案後，依本院國民法官專業法庭法官評比暨分案要點規定，由本院國民法官專庭輪分，經電腦抽籤分案結果，由國民法官專庭刑三庭負責審理，合議庭成員為審判長蘇揚旭、法官施建榮與洪振峰，並由洪振峰擔任受命法官。

    另外，全案於今日移審，由國民法官專庭以外辦理刑事普通事務的法官輪分辦理。本案承審法官確定後，隨即電腦抽籤決定負責強處案承審法官，由本院刑十四庭負責強處案，合議庭成員審判長王榆富、法官鄭琬薇、梁家贏（受命法官）。

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