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    失智八旬翁遭囚陽台虐死 女婿、女兒各判10年、9年定讞

    八旬陳翁被女婿徐歷慶、女兒陳杏榕拘禁在陽台凌虐致死，二審認為兩人符合自首要件，依私行拘禁致死罪、對直系血親私行拘禁致人於死罪，分別判刑10年、9年，最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

    八旬陳翁被女婿徐歷慶、女兒陳杏榕拘禁在陽台凌虐致死，二審認為兩人符合自首要件，依私行拘禁致死罪、對直系血親私行拘禁致人於死罪，分別判刑10年、9年，最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

    2023/03/20 11:34

    〔記者溫于德／台北報導〕桃園82歲陳翁有失智、四肢萎縮及營養不良等情況，前年由女婿徐歷慶、女兒陳杏榕從醫院接回家照顧，兩人不堪長期照顧，將陳翁拘禁在酷熱陽台長達9天並加以凌虐，陳翁不幸身故。一審依私行拘禁致死罪、對直系血親私行拘禁致人於死罪，判兩人各12年徒刑，二審考量兩人符合自首要件，酌減改判各10年、9年，最高法院駁回上訴定讞。

    前年2月2日起，陳翁由44歲徐男及45歲陳女從醫院接回楊梅住處照顧，兩人不堪長期照顧的壓力而心生不滿，前年7月20日至30日，為便於管控，不顧陳翁下肢無力、大小便無法自理，將陳翁反鎖陽台，每天只給一餐飯，還不提供衣服，任由蹲、躺在便溺中。

    檢方查出，7月24日起，徐男多次凌虐岳父並冷嘲熱諷，陳女不但沒阻止，還拿掃帚猛戳老父身體；28日兩人將食物跟水放在陽台就外出，兩天後返家見陳翁倒臥陽台，徐男還拿水潑灑，直到發現陳翁身體僵硬、失去氣息才報案，經鑑定死因為腦傷、橫紋肌溶解症、肺炎致死。

    檢方依私行拘禁致人於死罪起將徐男、陳女，並痛批兩人「不念舊情、泯滅人性」、「罔顧人倫、惡性重大」，具體求刑25、20年重刑。

    一審桃園地院指出，兩人均承認犯行，另依解剖報告及病歷，陳翁原本就有營養不良、橫紋肌溶解症，拘禁時雖遭施暴，但非直接致死原因，而是因原本身體狀況，加上遭拘禁多日無法就醫，導致急性腎衰竭死亡，陳翁死亡與徐男、陳女所為私刑拘禁有相當因果關係，兩人也不符合自首要件。

    一審也指，兩人在拘禁時有提供陳翁食物，主觀上沒有致人於死之意，徐男在本案居於主導地位，而陳女對直系尊親屬犯罪，應依刑法規定加重其刑，考量兩人自2021年2月起開始照顧陳翁，案發時是因不堪長期照顧陳翁生活起居，心生厭倦、情緒失控而犯案，與一般為情財仇私行拘禁的犯罪行為有別，分別依法論處。

    二審高等法院認為，兩人在犯罪被發覺前，提出監視錄影畫面坦承私行拘禁犯行，符合自首要件，且兩人並未施暴致死，而是拘禁時疏未注意被害人醫療需求及時送醫，終致釀成本案悲劇，其惡性與故意殺人或因財、情、仇而私行拘禁凌虐傷害致死者有別，分別酌減改判。最高法院駁回上訴定讞。

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