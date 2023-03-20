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    神岡駭人桶屍案 蛇蠍酒店女依殺人等罪起訴

    台中神岡桶屍案，檢方今天依殺人等罪將蔡女提起公訴。（資料照，民眾提供）

    台中神岡桶屍案，檢方今天依殺人等罪將蔡女提起公訴。（資料照，民眾提供）

    2023/03/20 10:48

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市神岡區一間歇業工廠去年10月間驚傳桶屍命案，案經檢警追查，除確認死者為失蹤3年多的陳姓男子，且從種種跡證顯示，直指其在酒店上班的蔡姓女友涉有重嫌，同年11月聲押獲准，全案台中地檢署今偵結，依殺人等罪將蔡女提起公訴並移審，是否接押由台中地院審理中。

    經查，警方在去年10月26日上午接獲民眾報案，中市神岡區一處歇業廠房內，有身分不明男子遭布條以木乃伊式裹屍裝袋塞進塑膠桶，還被水泥封屍，經報請台中地檢署檢察官胡宗鳴指揮偵辦，檢警研判死者疑為承租廠房的33歲蔡姓女子前陳姓男友，經採集DNA比對結果出爐，確定死者正是108年3月即失蹤的陳男。

    而在酒店上班的蔡女也因涉案程度升高，由關係人改列為殺人或棄屍案「被告」，限制出境、出海，期間檢警持續抽絲剝繭，查出死者最後被家人看到時，就是與蔡女一同外出並投宿中市七期的汽車旅館，但之後便人間蒸發，加上廠房係蔡女承租，連同裝屍水桶、水泥攪拌器、打漿電鑽、防水滲透之保潔墊、透明大塑膠袋等物都是蔡女所購物。

    且蔡女在死者失蹤後，曾陸續盜用死者行動電話，以死者LINE帳號傳送訊息予死者女兒，並冒簽死者簽名偽造雙方債務糾紛達成和解之私文書，更加深的蔡女涉案程度，而且殺人棄屍恐非一人能夠獨力完成，擔心蔡女有逃亡及湮滅證據、勾串共犯之虞，去年11月間檢方向法院聲請羈押禁見獲准。

    全案經偵結，檢方今日依殺人、棄屍、偽造文書、盜用他人通信設備等罪嫌，將蔡女提起公訴；而此案也是台中地院依國民法官法審理的第3起案件。

    檢方今天依殺人等罪將蔡女提起公訴。（資料照）

    檢方今天依殺人等罪將蔡女提起公訴。（資料照）

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