媽寶？通緝犯遇警盤查 竟打電話找媽求助

保大員警識破通緝犯報假名。（記者鄭景議翻攝）

2023/03/20 10:34

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市劉姓男子本月12日搭乘友人轎車，行經萬華區環河南路二段與桂林路口，遇到警方盤查，為了掩飾自己通緝犯身分，不但謊報他人身分證號，被識破後居然還想打電話給媽媽，要媽媽到現在證明他身分，最後仍被警方依法送辦。

警方調查，劉男身上背有恐嚇危害安全及毒品防制條例通緝，12日23時許，保安警察大隊警方在萬華區環河南路二段與桂林路口執行路檢勤務，劉男經過時，警方眼尖發現他神色慌張，遂請他下車核對身分證號，依其提供之資料查詢，卻發現劉男與相片特徵明顯不符，警方頓時起了疑心，不斷重複盤查，詢問劉男是否有兄弟姊妹，兄弟姊妹生日是幾號等來證實身分。

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劉男面對提問卻開始支支吾吾，還不斷以趕時間、有急事等方式欲干擾員警查證身分，而後更是打電話向其母親求助，希望母親可以證明其身分，最後警方依警察職權行使第7條第2項將劉男帶往勤務處所查證身分，經指紋比對身分後確認劉男為恐嚇危害安全及毒品防制條例之通緝犯，全案依法逮捕歸案。

警方表示，近日黑幫春酒氣焰囂張，北市政府警察局為強力打擊黑道氣焰，維護本市治安，宣示打擊黑幫決心，全面執行「靖城專案」，並針對黑幫組織、堂口、依附或圍事等易滋事場所與周邊聯外道路實施路檢及查緝掃蕩作為，強力檢肅黑幫、非法槍械、毒品及通緝等不法案件，呼籲不法分子勿心存僥倖或試圖挑戰公權力，無論以何種方式試圖逃避查緝，終將無所遁形。

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