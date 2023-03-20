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    非法旅館遭罰60萬元 執行署高雄分署出手全數繳清

    疫情緩和非法旅館蠢動遭罰60萬元，行政執行署高雄分署出手全數繳清。（圖由行政執行署高雄分署提供）

    疫情緩和非法旅館蠢動遭罰60萬元，行政執行署高雄分署出手全數繳清。（圖由行政執行署高雄分署提供）

    2023/03/20 09:03

    〔記者黃良傑／高雄報導〕疫情緩和各地旅遊增加，高雄舉辦的演唱會也爆增，帶動旅館業業績，卻有未領取旅館業登記證及專用標識，於高雄市左營區OO上2個處所經營旅館業務，並利用網路訂房平台刊登「OO連鎖民宿」房型照片違法招攬生意，被觀光局查獲勒令歇業，裁罰60萬元未繳，移送行政執行署高雄分署執行。

    高雄分署受理後調查發現義務人名下有多筆財產，隨即扣押義務人「OO顧問有限公司」及藍姓女負責人銀行存款，並查封藍女位於苓雅區的不動產，她擔心銀行存款被扣押無法發放員工薪水，到場將公司及藍姓負責人所滯欠的違規罰鍰共60萬元全部繳清。

    據了解，藍女因未辦理旅館業登記即經營旅館業務，並在網頁刊登房型房價、住宿設施、入住，以及退房時間且可接受線上訂房，分別提供6間及5間客房，給不特定人住宿服務，收取費用，被市府依觀光發展條例第55條及行政罰法第15條規定分別對義務人公司及藍姓女負責人各裁罰30萬元，並勒令歇業。

    據交通部觀光局統計，2022年全國非法旅館及日租套房有976家，影響到合法旅宿業者的權利，對於消費者而言，也有安全衛生上的疑慮，高雄分署呼籲民眾切勿完全相信網路刊登的廣告內容，也不要入住非法旅宿，可先至交通部觀光局建置的台灣旅宿網查詢合法旅宿業者，也可在投宿現場查看業者是否有掛上旅館業登記證或民宿登記證、專用標識牌等，以保障自身權益及安全。

    疫情緩和非法旅館蠢動遭罰60萬元，行政執行署高雄分署出手全數繳清。（圖由行政執行署高雄分署提供）

    疫情緩和非法旅館蠢動遭罰60萬元，行政執行署高雄分署出手全數繳清。（圖由行政執行署高雄分署提供）

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