畫面曝光！國道1號彰化段凌晨10車連環追撞 7人輕重傷

國道1號彰化段今天凌晨10車連環追撞，造成7人輕重傷，消防員搶救傷患。（消防局提供）

2023/03/20 08:09

〔記者湯世名／彰化報導〕國道1號彰化路段今天凌晨傳出重大連環車禍，包括油罐車、大貨車、廂型車與轎車在內的10輛大小車輛追撞，共造成7名男女乘員輕重傷，現場還因大型鋼梁等物品散落物占用車道，全線一度封閉漏夜處理，直到清晨近5點才全部清除完畢，事故發生原因與肇事責任由國道三隊釐清。

國道三隊指出，這起重大連環車禍發生在今天凌晨1點多，國道1號北上204公里彰化秀水路段發生包括油罐車在內的10輛大小車輛連環追撞事故，共有4輛大型貨車、1輛油罐車、4輛小客車及1輛9人座廂型車撞成一團，有車輛翻覆，車體零件散落，現場一片狼藉，車體多呈現嚴重受損，還有1人受困車內。

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彰化縣消防局據報派出多達10個消防分隊共34名消防員趕往搶救，還動用油壓剪等破壞器材把車體扳開後將傷患救出，現場共救出6男1女，分別送往彰化秀傳醫院與彰化基督教醫院急救，有1人傷勢嚴重，其餘均為程度不一的傷勢，所幸都無生命危險。

由於肇事現場有許多鋼樑散落路面，國道北上路段一度全線封閉，後方出現塞車，國道員警指揮後方車輛改由員林交流道下去，拖吊車將鋼樑逐一吊起，將肇事車輛吊離現場，直到清晨近5點才全部清除完畢。

國道1號彰化段今天凌晨10車連環追撞，消防員破壞車體搶救傷患。（消防局提供）

國道1號彰化段今天凌晨10車連環追撞，造成7人輕重傷，現場車體嚴重毀損。（消防局提供）

國道1號彰化段今天凌晨10車連環追撞，造成7人輕重傷，車體受到程度不一的毀損。（消防局提供）

國道1號彰化段今天凌晨10車連環追撞，造成7人輕重傷。（消防局提供）

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