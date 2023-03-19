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    友駕車轉彎未打燈被攔 他謊報身分原來是通緝犯

    26歲陳姓男子（右）因涉入柬埔寨打工事件遭警方依妨害自由罪送辦，卻因未按時出庭遭台北地院發布通緝，陳男昨深夜因搭乘友人的車外出購物，卻因友人未依規定打方向燈被盤查，意外讓他通緝犯身分曝光。（記者陳恩惠翻攝）

    26歲陳姓男子（右）因涉入柬埔寨打工事件遭警方依妨害自由罪送辦，卻因未按時出庭遭台北地院發布通緝，陳男昨深夜因搭乘友人的車外出購物，卻因友人未依規定打方向燈被盤查，意外讓他通緝犯身分曝光。（記者陳恩惠翻攝）

    2023/03/19 14:16

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕26歲陳姓男子之前因某起柬埔寨打工事件被逮依妨害自由送辦，由於未按時出庭遭台北地方法院通緝中，昨天深夜他搭友人的車外出購物，行經桃園區中山路轉彎未依規定打方向燈，正巧被桃市警桃園分局中路派出所巡邏員警目擊，當場攔下勸導，陳謊報他人身分被查出「長得不一樣」，才坦承卡案子，警詢後將他解送台北地檢署歸案。

    桃園分局表示，昨晚（18日）11點，中路所員警簡成驊及倪富城外出巡邏行經中山路500多號，發現前方有輛車欲轉彎至泰山街時，並未依規定使用方向燈，立刻上前進行攔查勸導。

    警方說，當中路所員依規定警盤駕駛與乘客的身分時，男子自稱未帶身分證，於是報了一串身分證號供盤查，但員警卻從小電腦中發現，男子的長相與M-Police顯示的資料及照片特徵根本是2個不同的人，於是利用人臉辨識系統，跳出男子正因妨害自由遭法官通緝中。

    警方說，男子假借打電話不理會員警的盤查詢問，但他的神情顯得相當緊張，不過當警方主動指出「你妨害自由被通緝吼！」陳男當場愣住，眼見無法狡賴，才坦承自己通緝犯的身分。

    陳男辯稱，因為戶籍在屏東，所以沒有收到法院的傳喚通知書，因此沒出庭應訊，雖然沒收到司法文件，但自己已查過，早於去年11月就被台北地方法院通緝了；他喊冤，當時只是去找朋友，沒想到會被無辜牽連成為柬埔寨案件的成員，自覺冤枉，所以沒去開庭，帶回警所前他也針對謊報身分一事向警方致歉。

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