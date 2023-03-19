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    首頁　>　社會

    台中人孔蓋害「雷殘」 先生手骨折、她懷孕8週全身傷

    台中大里廖姓夫妻騎車經過長春路，沒想到輾過一個都計樁孔蓋竟摔車，夫妻兩人都受傷送醫。（記者陳建志翻攝）

    台中大里廖姓夫妻騎車經過長春路，沒想到輾過一個都計樁孔蓋竟摔車，夫妻兩人都受傷送醫。（記者陳建志翻攝）

    2023/03/19 13:03

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大里廖姓市民昨天（18日）騎機車載太太行經大里長春路時，車輪輾過一個台中市都發局都計樁的人孔蓋，居然整個彈起來，不但機車翻車，兩人也倒地，廖男右手骨折送醫要開刀，有孕在身的廖太太全身手腳擦挫傷，不知找誰負責？民眾黨台中市議員江和樹接獲陳情，批評市府明顯疏失，承諾協助廖姓夫妻申請國賠，也要求針對全市都計樁體檢、更新。

    江和樹表示，這名廖姓男子昨天下午2點左右，騎車載陳姓太太行經大里區長春路42巷8弄時，車輪輾過一個都計樁人孔蓋，沒想到整個蓋子突然彈起，造成機車瞬間摔車。

    江和樹表示，廖男夫妻兩人受傷送醫，廖男檢查後發現右手骨折，懷孕8週的太太則是手腳擦挫傷，是否有動到胎氣還要再觀察，兩人生活大受影響，也不知道之後要找誰來負責及求償。

    廖男無奈表示，只是騎機車經過這裡，沒想到因為人孔蓋摔成這樣，現在右手骨折，醫師說至少要靜養半年，這段時間都不能工作，不知道生活要怎麼辦。

    江和樹表示，獲報後到場察看，發現這是市府都發局都計樁的人孔蓋，整個蓋子只是放上去並沒有鎖緊，市府未盡到管養責任有明顯疏失，將協助兩人申請國賠，並要求市府針對全市的都計樁人孔蓋進行體檢、更新。

    市府都發局表示，目前台中市都市計畫道路中心樁數量約10萬支，分為舊式的鑄鐵樁與新式的鋼釘樁，平時均定期巡檢維護，若發現螺絲孔鬆脫即會派員移除汰換，經查此次事件的中心樁為舊式鑄鐵樁，因鐵蓋內的鬆緊螺絲斷裂，較難查覺，獲報後已填平改善完成，將持續加強巡查汰換，維護道路安全，民眾若提出國賠申請，都發局將依規辦理，協助民眾後續必要事宜。

    市議員江和樹表示，都計樁人孔蓋根本沒有鎖住，市府有明顯疏失。（記者陳建志翻攝）

    市議員江和樹表示，都計樁人孔蓋根本沒有鎖住，市府有明顯疏失。（記者陳建志翻攝）

    廖姓男子壓到人孔蓋摔車，右手骨折住院預計要休養半年，讓他覺得很無奈。（記者陳建志翻攝）

    廖姓男子壓到人孔蓋摔車，右手骨折住院預計要休養半年，讓他覺得很無奈。（記者陳建志翻攝）

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