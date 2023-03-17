3/17 大樂透1億頭獎落桃園！今彩539頭獎落新北

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2023/03/17 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月17日）開獎的第112000034期大樂透頭獎開出1注，由桃園市龜山區大華里復興一路462號1樓「大家來樂透彩券行」開出；第112000065期今彩539頭獎開出1注，由新北市板橋區裕民街48號「賺翻天投注站」開出；112000065期雙贏彩頭獎摃龜。

第112000034期大樂透中獎號碼為「06、07、10、24、29、40，特別號：16」，頭獎1注中獎，可得1億元；貳獎摃龜；參獎共47注中獎，每注可得3萬4854元；肆獎共77注中獎，每注可得1萬3676元；伍獎共2073注中獎，每注可得2000元；陸獎共2534注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬4924中獎，每注可得400元；普獎共3萬4857中獎，每注可得400元。

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第112000034期49樂合彩中獎號碼為「06、07、10、24、29、40」，四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共121注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3551注中獎，每注可得1250元。

第112000065期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、07、08、10、11、12、13、15、16、21」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共123注中獎，每注可得500元；肆獎共1247注中獎，每注可得100元。

第112000065期今彩539中獎號碼為「05、11、17、27、32」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共363注中獎，每注可得2萬元；參獎共9779注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬8410注中獎，每注可得50元。

第112000065期39樂合彩中獎號碼為「05、11、17、27、32」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共637注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4902注中獎，每注可得1125元。

第112000065期3星彩中獎號碼為「083」，正彩共5注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000065期4星彩中獎號碼為「5135」，正彩共15注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

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