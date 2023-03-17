苗栗聯大路取締超速挨批搶錢 警：超速肇事數倍增、執法護安全
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市聯大路整體改善完工通車逾1年，坡度、道路彎道幅度變小且寬敞，有讀者向本報投訴，速限僅40公里，警方三不五時取締超速，聯大路幾乎都是國立聯合大學學生使用，學生多為外地人，質疑苗栗縣政府搶外地人的錢。苗栗縣警察局說明，聯大路改善通車後1年，超速肇事件數較前1年同期增加近1倍，因此以取締手段維護用路人行車安全。
歐姓讀者投訴，他認同限速的目的是為了保障交通安全，防止車輛超速而發生危險。但聯大路有上坡、下坡，而下坡非常陡長，車速超過時速40公里也是家常便飯，政府卻堅持在這樣的路段限速40公里，是一個不切實際的規定。
請繼續往下閱讀...
讀者說，聯大路是聯大學生來往二坪、八甲兩個校區的主要道路，幾乎都是聯大學生使用，限速低已讓學生埋怨，警察還三不五時在路邊執勤抓超速，更讓「窮學生」苦不堪言，聯大學生多為外地人，質疑縣府搶外地人的錢。
縣警局交通隊說明，聯大路整體改善工程於去年2月18日完工通車後，坡度、道路彎道幅度變小且寬敞，但聯大路畢竟是山坡道路，車速一快，就易衍生交通事故，因此縣府工務處考量行車安全，維持速限40公里。
交通隊統計比較，通車前、後1年的車禍事故發生數，通車後1年（去年2月18日到今年2月17日）總計46件（A2類38件、A3類8件），較通車前1年（前年2月18日到去年2月17日）的24件（A2類20件、A3類4件），增加22件（91.7％）。
警察局說，聯大路車禍事故肇因，經分析幾乎都是車速過快，或車速過快致未能保持安全距離。因此，為了維護行車安全，採行取締超速的執法手段，加以防制發生，通車後一年總計取締31件，未來仍會持續加強編排勤務執法，請駕駛人遵守速限。