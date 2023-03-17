大老闆有3家公司卻欠稅上千萬 妙提「十年清償計畫」險遭管收

詹姓老闆漏報2.6億元營業稅被查獲，詹男名下房產被法拍後，仍積欠1360萬餘元，他面臨行政執行署催繳，竟異想天開提出「10年清償方案」，差點就被留置管收。（新北分署提供）

2023/03/17 19:45

〔記者錢利忠／台北報導〕身兼3家公司負責人，經營電話儲值卡生意的68歲詹姓大老闆，因漏報高達2.6億元營業稅，被補徵欠稅1343萬元，另被裁處罰緩1443萬餘元；詹男名下房產被法拍後，仍積欠1360萬餘元，他面臨行政執行署催繳，竟異想天開提出「10年清償方案」，慘遭行政執行官打臉，質疑他隱匿財產，要求留置並聲請管收，他才繳清所有欠款。

行政執行署新北分署今指出，詹男於2012年3月至2014年12月間，因銷售貨物未依規定申請營業登記及開立統一發票，漏報銷售額2億6864萬餘元，被財政部北區國稅局中和稽徵所查獲，核定補徵營業稅1343萬餘元，並裁處1443萬餘元罰鍰，於前年6月被移送新北分署執行，總計本稅及罰鍰合計2244萬餘元。

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新北分署扣押詹男的銀行存款及租金等債權後，只徵得約13萬餘元，去年另拍賣其房產，獲償877萬餘元，尚欠罰鍰1360萬餘元。

詹男向行政執行官表示，他雖擔任3家公司負責人，但近幾年來因大量缺少外籍移工客源，電話儲值卡生意差，收支只能打平，目前主要靠每月領勞退金1萬餘元生活，如有不足再請女兒幫忙。

不過，行政執行官發現，他名下曾擁有6檔以上的上市、櫃股票，總值超過280萬元，另有存款1000萬元，外匯收入超過2000萬元，外匯支出超過6000萬元，其信用卡在2020年8月至2021年5月間，亦有多筆向電信業者消費的紀錄，單筆金額在10萬至20萬元不等，懷疑他裝窮。

新北分署查出他口袋有一定深度，通知他於去年11月22日到場報告，行政執行官調查其相關資金來源及流向後，詢問他是否願提出清償方案，他稱「回去想一想」，行政執行官即要求他限期提出具體可行的清償方案；未料，詹男下次報告時，竟想出「10年清償方案」慘遭打臉；行政執行官細數其金流後，質疑他隱匿財產，告知將留置並聲請法院管收。

他見苗頭不對，立即提出另一清償方案，自願於今年1月3日及31日，各繳100萬元，自今年2月起分23期，每期繳納50萬元。後來他依約繳了250萬元後，為求能解除其限制出境的限制，以及撤銷遭扣押的保險金，突然於本月9日繳清所有欠款。

新北分署今呼籲納稅義務人誠實報繳稅捐，應坦然面對執行，自動繳清欠款，或辦理分期繳納，切勿心存僥倖，以不法或脫產手段規避執行，以免遭限制出境、出海及拘提、管收等強制處分。

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