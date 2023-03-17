為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    小三大讚人夫「非常好，一晚好幾次」 法官判賠原配20萬

    小三傳簡訊大讚謝姓人夫「非常好，一晚好幾次」，法官判決兩人應賠償原配20萬元。（情境照）

    小三傳簡訊大讚謝姓人夫「非常好，一晚好幾次」，法官判決兩人應賠償原配20萬元。（情境照）

    2023/03/17 15:31

    〔記者張瑞楨／台中報導〕呂姓女子向台中地方法院提出民事訴訟，指她與謝姓男子是夫妻，謝男卻與女客人有曖昧，發生性關係並互傳鹹濕的訊息，丈夫與小三（女客人）應賠償100萬元。法官認為，謝男傳訊息給女客人「我愛妳，不好意思昨天把妳Ｘ太累」，女客人也大讚「非常好，一晚好幾次」，認定兩人侵害呂女的配偶權，判決應賠償20萬元，可上訴。

    判決書指出，原配呂女指控，她與謝男結褵約10年，兩人投資服飾店，謝男卻於2021年間與女客人有染，她與謝男無奈走上離婚的末路，她向謝男與小三（女客人）提出損害賠償的民事訴訟，索賠100萬元。

    謝男與女客人都否認有曖昧，不過，呂女向台中地方法院提出的證物，亦即兩人的LINE對話記錄，卻有下列的內容，謝男傳訊息給女客人「我愛妳，不好意思昨天把妳Ｘ太累」、「我沒做愛沒關係，只要有妳陪我就好」等，女客人也回傳訊息，並大讚人夫「你快樂都會翹起來」、「非常好，一晚好幾次」。

    法官並認為，女客人於訊息中，還稱呼人夫謝男「老公」，「且後續對話間，充滿對彼此生理慾望之渴望及相思愛慕之情」，顯然2人間互動，已超越普通異性朋友正常交往的程度，應賠償呂女20萬元，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國外學歷援交妹升格成小三 元配怒告獲判賠40萬
    2023/03/15 15:02

    國外學歷援交妹升格成小三 元配怒告獲判賠40萬
    腥夫「慣性外遇」？ 小四將姦情推給小三被拆穿判賠
    2023/03/05 21:47

    腥夫「慣性外遇」？ 小四將姦情推給小三被拆穿判賠
    小三、小四當街大亂鬥！7旬阿公出面了：沒辦法 我就風流一生
    2023/03/04 19:17

    小三、小四當街大亂鬥！7旬阿公出面了：沒辦法 我就風流一生
    這下慘了！男子嘿咻人妻百次 與人夫簽500萬協議書卻違約
    2023/03/03 15:53

    這下慘了！男子嘿咻人妻百次 與人夫簽500萬協議書卻違約
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播