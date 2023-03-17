小三大讚人夫「非常好，一晚好幾次」 法官判賠原配20萬

小三傳簡訊大讚謝姓人夫「非常好，一晚好幾次」，法官判決兩人應賠償原配20萬元。（情境照）

2023/03/17 15:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕呂姓女子向台中地方法院提出民事訴訟，指她與謝姓男子是夫妻，謝男卻與女客人有曖昧，發生性關係並互傳鹹濕的訊息，丈夫與小三（女客人）應賠償100萬元。法官認為，謝男傳訊息給女客人「我愛妳，不好意思昨天把妳Ｘ太累」，女客人也大讚「非常好，一晚好幾次」，認定兩人侵害呂女的配偶權，判決應賠償20萬元，可上訴。

判決書指出，原配呂女指控，她與謝男結褵約10年，兩人投資服飾店，謝男卻於2021年間與女客人有染，她與謝男無奈走上離婚的末路，她向謝男與小三（女客人）提出損害賠償的民事訴訟，索賠100萬元。

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謝男與女客人都否認有曖昧，不過，呂女向台中地方法院提出的證物，亦即兩人的LINE對話記錄，卻有下列的內容，謝男傳訊息給女客人「我愛妳，不好意思昨天把妳Ｘ太累」、「我沒做愛沒關係，只要有妳陪我就好」等，女客人也回傳訊息，並大讚人夫「你快樂都會翹起來」、「非常好，一晚好幾次」。

法官並認為，女客人於訊息中，還稱呼人夫謝男「老公」，「且後續對話間，充滿對彼此生理慾望之渴望及相思愛慕之情」，顯然2人間互動，已超越普通異性朋友正常交往的程度，應賠償呂女20萬元，可上訴。

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