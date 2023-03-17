女友被逮癡情藥頭變裝守在地檢署 警識破一舉瓦解販毒集團

陳姓藥頭與女友蔡女這對毒鴛鴦共組販毒集團，不捨女友被逮，守在台北地檢外，被警方識破逮捕，瓦解販毒集團。（記者吳仁捷翻攝）

2023/03/17 12:42

〔記者吳仁捷／新北報導〕國道公路警察局、海山警分局日前合辦一起毒鴛鴦販毒案，逮獲陳姓藥頭女友，移送台北地檢署，在逃陳姓藥頭擔心女友安危，變裝、戴口罩到台北地檢署外守候，等待女友交保，幹員發現一擁而上逮人時遭遇頑抗，眾警合力將嫌犯壓制在地，一舉破獲陳嫌為首的販毒集團，逮獲7名毒蟲及海洛因、安非他命毒品及磅秤等犯罪工具，全案依違反毒品條例送辦。

警方調查，43歲陳姓藥頭與37歲蔡姓女友這對毒鴛鴦共組販毒集團，販毒網絡遍及北部，警方從一名毒蟲溯源追查到上游陳姓藥頭及女友販毒，到新店拘提蔡女到案，隨後押解北檢偵辦。

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據了解，陳嫌為愛冒險，為見女友一面，變裝跑到地檢署、緊戴口罩，看似深情等候女友交保，他為躲避查緝，還躲在樹叢後方遠遠眺望，但幹員從陳嫌髮型、體型等特徵識破，衝上前逮人，卻遭遇陳嫌頑抗，眾警使出柔道招式壓制，陳嫌不捨女友受罪，當場哀號「我都認了」。

警方後續兵分多路，拘提、搜索，瓦解陳姓毒鴛鴦為首販毒集團，查獲另5名毒蟲同夥共7嫌，起出海洛因、安非他命、大麻、磅秤、吸食器等證物，警方發現，毒鴛鴦販毒網絡遍及大台北，在酒店、夜店等處交易，全案繼續溯源追查幕後集團。

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陳姓藥頭與女友蔡女這對毒鴛鴦共組販毒集團，不捨女友被逮，守在台北地檢外，被警方識破逮捕，瓦解販毒集團。（記者吳仁捷翻攝）

陳姓藥頭與女友蔡女這對毒鴛鴦共組販毒集團，不捨女友被逮，守在台北地檢外，被警方識破逮捕，瓦解販毒集團。（記者吳仁捷翻攝）

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