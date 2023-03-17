三峽警破獲麻將賭場 女賭客疝氣發作送醫

新北市警三峽分局、刑大偵四隊在三峽郊區破獲E化麻將賭場，逮獲鍾、高兩嫌及11名賭客。（記者吳仁捷翻攝）

2023/03/17 11:17

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警三峽分局、刑大在三峽郊區民宅取締職業賭場，查獲鍾姓男子與高男共同經營職業麻將賭場，逮獲11名賭客，警方更查出，鐘嫌為方便掌握賭客輸贏資訊，仿效國外賭場，輸入賭客資料，甚至讓賭客以積點卡記錄輸贏、賒帳，吸引不少越南籍配偶等女賭客上門大賭，其中一名女子被查獲時，還緊張得疝氣病發，送醫後幸無大礙，一群賭客玩得正嗨，也大呼掃興。

三峽警方月初接獲情資，三峽弘園街一處民宅內晚間人聲鼎沸，出入複雜，警方蒐證後赫見該處為職業賭場，43歲鍾男曾有賭博、組織等前科，他與同有賭博前科的21歲小弟於該處開設麻將職業賭場。

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警方連日佈線，鎖定賭場主嫌、出入口後，聲請搜索票獲准，14日晚間聯合搜索，警方攻入屋內時，主嫌、賭客拚命將積分卡及籌碼四處藏匿，但全被員警搜出，一舉查獲鍾、高兩嫌及11名賭客共13人，9男4女在場大賭四桌麻將，當場查扣賭資、抽頭金12萬餘元、監視器主機、鏡頭、螢幕、點鈔機、管理記帳用的筆電、賭具等證物；查緝過程中，一名34歲的林姓女賭客因為太緊張，疝氣發作，被警方送到醫院治療，幸好並無大礙。

警方調查，有別於傳統賭場，以筆記隨手寫在紙上記帳，鍾男與高男除了發送積分卡及籌碼給賭客外，更以筆電記帳，每位賭客輸贏在電腦上一清二楚，玩家名字、已結金額、將（圈）數、總金額、寄放金額、剩餘金額及盈餘，賭場營收狀況全記錄在筆電內。

據了解，鍾男以每月4萬餘元聘僱高男擔任工作人員，負責記帳兼把風，同時得負責兌換籌碼、購買賭客餐點及打掃賭場等事務，賭客進到賭場得先兌換籌碼，然後以積分卡記帳，賭完離開時則由高男負責清點積分卡及籌碼，逐筆輸入電腦，每周跟賭客結清款項，賭客則可用現金或匯款方式繳納。

據了解，鍾男經營的賭場緊鄰桃園，賭客除了從新北市各地來把玩外，更吸引桃園中壢等地的賭客前來，而且女性賭客也不少，更有中國配偶瞞著丈夫偷偷溜到賭場賭博；警方將賭場負責人鍾男及把風記帳的高男依刑法營利賭博罪送辦，其餘賭客則是依社維法裁罰9千元。

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