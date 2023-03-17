嗆警「嘜管太多」 老翁遭騙30萬、再加碼50萬及時被勸阻

林姓老翁遭詐騙，3名警員圍著他進行勸阻。（記者劉慶侯翻攝）

2023/03/17 09:14

〔記者劉慶侯／台北報導〕「錢是我的、嘜管太多啦！」80歲林姓老翁誤信假投資比特幣訊息，到銀行提領30萬元後，又再堅持要提領50萬元現金，還向銀行行員及保七總隊駐衛警嗆聲。所幸警方一再勸說，林翁才未再遭騙，但先前已領走的30萬元已消失無蹤。

警方表示，家住桃園市中壢的80歲林翁，是在網路聊天室認識一名暱稱為「幣圈小商人」的不明人士，結果陷入對方網路投資的詐騙圈套。

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林翁13日上午10時許，依照詐騙集團指示到台銀中壢分行，準備提領50萬元，由於神情十分緊張，立刻引起行員及派駐銀行的保七員警注意。尤其，銀行方面發現林翁不久前才提領現金30萬元，研判可能遭受詐騙，立即進行瞭解。

在警方和行員關懷詢問下，林翁起初一直強調提款是要交給妹妹代為照顧父親的生活費用。但林翁已逾80歲，顯不合理。老翁支吾其詞，堅稱：「你放心好了、錢是我的、我自己控制、恁嘜管太多」。

保七員警仍耐心鍥而不捨的不斷追問取款用途，老翁才坦言是從網路接觸投資訊息，再經網路上朋友介紹，提款50萬元是要投資比特幣，才得將先前投資的30萬元，依滾動獲利取回，並依照詐騙集團指定之地點的保管箱交付取款。

經員警、台銀行員及轄區派出所不斷勸告，這個是很典型的網路投資詐騙手法，千萬別上當，並拿出許多案例向老翁說明，如果這麼賺錢，他們自己賺就好，為什麼還要你投資，老翁才驚覺是一場投資詐騙，並同意回存已領出的50萬元。

由於林翁已損失30萬元，全案相關資料送交轄區派出所，以利持續追查贓款流向和詐騙集團。

詐騙集團假投資真詐財。（記者劉慶侯翻攝）

詐騙集團假投資真詐財。（記者劉慶侯翻攝）

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