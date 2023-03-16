為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    批「選舉公報黑白照比遺照不如」財神總統提選舉無效之訴被駁回

    「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」提告中央選舉委員會、嘉義市選委會及第11屆嘉義市長重行選舉無效之訴，被嘉義地方法院駁回。（資料照）

    「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」提告中央選舉委員會、嘉義市選委會及第11屆嘉義市長重行選舉無效之訴，被嘉義地方法院駁回。（資料照）

    2023/03/16 16:40

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕無黨籍嘉義市長候選人「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」去年12月16日向嘉義地方法院提告中央選舉委員會、嘉義市選委會及第11屆嘉義市長重行選舉無效之訴，法院審理後，今天予以駁回，全案可上訴。對此，人在花蓮的黃宏成回應說，還會上訴。

    黃宏成主張，他是嘉義市第11屆市長選舉候選人，所繳交照片及政見內容均為彩色，但選舉公報卻是黑白，「連遺照很多都已經是彩色，選舉公報卻連遺照都不如」，及未於選票中印製盲人點字辦識符號等，因此提告中選會及嘉義市選委會，並提起選舉無效之訴。

    法院審理後認為，依公職人員選舉罷免法規定，嘉義市長選舉辦理機關，為嘉義市選委會，中選會僅為主管監督機關，而非辦理機關，黃宏成對中選會提起本件選舉無效訴訟，欠缺訴訟上權利保護要件，為無理由，應予駁回。

    判決書指出，依選罷法、公職人員選舉選票印製分發保管作業要點等規範，選舉公報係以黑白兩色印刷，候選人照片及政見並無須經圖案或色彩之設計，選票亦無須彩色印刷或印製盲人點字辨識符號，因此，選舉公報縱未為彩色印刷或未印製盲人點字辨識符號，亦無從認定辦理此項選舉違法。且選罷法已明文允由身心障者選擇之人協助投票，以保障身心障礙選民，因此未於選票印製盲人點字辨識符號，亦無從認定有何違法之處。

    針對黃宏成主張選舉公報及選票中未為彩色印刷，已侵犯憲法所保障言論自由、平等權等。法院認為，候選人對政見表達並不限選舉公報，亦可利用傳單、旗幟、文宣與媒體等各方式傳達政見，選舉公報及選票未以彩色印刷，係對所有參加選舉候選人為一致性規範，並無差別待遇，亦符合憲法規定，黃宏成聲請停止本件訴訟程序聲請大法官解釋，亦不可採。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    選委會誤登「候選人資格不合」 宜檢認定非故意不起訴
    2023/02/18 18:42

    選委會誤登「候選人資格不合」 宜檢認定非故意不起訴
    嘉市長選舉》屢敗屢戰？ 「台灣阿成」5度選公職 看淡得票數
    2022/12/18 19:45

    嘉市長選舉》屢敗屢戰？ 「台灣阿成」5度選公職 看淡得票數

    免充電黑科技 全新X-TRAIL讓你拋開里程焦慮
    選舉公報有「省」疑矮化台灣 嘉縣水上鄉長候選人抗議
    2022/11/17 16:12

    選舉公報有「省」疑矮化台灣 嘉縣水上鄉長候選人抗議
    糗呆了！彰縣長選舉公報多2筆劃 保「全」變保「金」
    2022/11/17 14:22

    糗呆了！彰縣長選舉公報多2筆劃 保「全」變保「金」

    噴兩下能無痛減重？醫證實：是真的！
    參選嘉義市長 「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」財產曝光
    2022/10/15 00:08

    參選嘉義市長 「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」財產曝光
    台灣名字第二長的人 告名字第一長的人「煽惑犯罪」
    2020/06/29 16:00

    台灣名字第二長的人 告名字第一長的人「煽惑犯罪」
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播