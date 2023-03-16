批「選舉公報黑白照比遺照不如」財神總統提選舉無效之訴被駁回

「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」提告中央選舉委員會、嘉義市選委會及第11屆嘉義市長重行選舉無效之訴，被嘉義地方法院駁回。（資料照）

2023/03/16 16:40

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕無黨籍嘉義市長候選人「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」去年12月16日向嘉義地方法院提告中央選舉委員會、嘉義市選委會及第11屆嘉義市長重行選舉無效之訴，法院審理後，今天予以駁回，全案可上訴。對此，人在花蓮的黃宏成回應說，還會上訴。

黃宏成主張，他是嘉義市第11屆市長選舉候選人，所繳交照片及政見內容均為彩色，但選舉公報卻是黑白，「連遺照很多都已經是彩色，選舉公報卻連遺照都不如」，及未於選票中印製盲人點字辦識符號等，因此提告中選會及嘉義市選委會，並提起選舉無效之訴。

請繼續往下閱讀...

法院審理後認為，依公職人員選舉罷免法規定，嘉義市長選舉辦理機關，為嘉義市選委會，中選會僅為主管監督機關，而非辦理機關，黃宏成對中選會提起本件選舉無效訴訟，欠缺訴訟上權利保護要件，為無理由，應予駁回。

判決書指出，依選罷法、公職人員選舉選票印製分發保管作業要點等規範，選舉公報係以黑白兩色印刷，候選人照片及政見並無須經圖案或色彩之設計，選票亦無須彩色印刷或印製盲人點字辨識符號，因此，選舉公報縱未為彩色印刷或未印製盲人點字辨識符號，亦無從認定辦理此項選舉違法。且選罷法已明文允由身心障者選擇之人協助投票，以保障身心障礙選民，因此未於選票印製盲人點字辨識符號，亦無從認定有何違法之處。

針對黃宏成主張選舉公報及選票中未為彩色印刷，已侵犯憲法所保障言論自由、平等權等。法院認為，候選人對政見表達並不限選舉公報，亦可利用傳單、旗幟、文宣與媒體等各方式傳達政見，選舉公報及選票未以彩色印刷，係對所有參加選舉候選人為一致性規範，並無差別待遇，亦符合憲法規定，黃宏成聲請停止本件訴訟程序聲請大法官解釋，亦不可採。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法