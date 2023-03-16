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    抹自調保養品上體育課卻曬傷 6學生告老師「過失傷害」

    宜蘭地檢署。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭地檢署。（記者蔡昀容攝）

    2023/03/16 12:27

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣一所職業學校的三年級學生，學習調製含白芷的美白調劑，隔一堂上體育課，11名學生的手背塗抹處，發紅、發癢、刺痛，導致皮膚炎和黑色素沉澱，其中6名學生，向老師提告過失傷害。檢方認為，學生於1、2年級技職課程，應知使用保養品後不可曝曬陽光，老師不知情下一節為體育課的情況下，難認有過失，不起訴。

    起訴書指出，國內學術單位，對於白芷應用於保健、美白及抗老化，多有研究與探討，而根據行政院農委會資料，白芷為常用中藥材，根部具特殊香氣及機能性成分，可作為養生藥膳食材使用，同時具抑制皮膚黑色素形成的功效，近年來常用於美白保養品的原料。

    該班學生於前年5月某日（3年級上學期），上午8點至10點美膚實務課，老師教授「白芷加蛋白」調劑，11名學生塗抹在手背上體驗，10點至11點體育課，天氣晴朗，學生穿著短袖，在戶外操場跑步、打籃球，手背經陽光照射後，陸續出現接觸性皮膚炎、日光性皮膚炎、黑色素沉著（變黑）等情況。

    該名老師有30年美膚教學經驗，她辯稱，該堂課教授「白芷加蛋白」的白芷調劑，具護膚、美白效果，但有感光性，塗抹後不能曬太陽，會讓皮膚變黑，她並不知道學生下一節上體育課，而塗抹保養品後不能曬太陽，是養成教育的一環，1、2年級都有教，提告的是3年級學生，應該都知曉。

    體育老師表示，學校僅提供科任老師每週授課表，不會提供各班級課表，學生沒有提到，前一堂課接受護膚體驗課程。

    檢察官認為，該班級學生，除了3年級上學期以外，其他學期均安排美膚、美顏課程，應具備使用保養品後不可曝曬陽光等基本常識，美膚課程老師不知情下一堂為體育課的情況下，尚難期待她能預知學生將立即受到長時間曝曬，而事先提醒學生；依罪疑惟輕法理，難認老師有應注意、能注意而不注意的過失責任，因此處不起訴處分。

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