寄居13年惱怒推人墜3米深溝致死 法院裁定羈押禁見

李男（右）被捕後移送桃園地檢署偵辦經檢察官聲請羈押禁見，桃園地院法官今天凌晨裁准。（記者魏瑾筠翻攝）

2023/03/16 08:20

〔記者余瑞仁／桃園報導〕57歲李姓男子長期寄居桃園市中壢區陳姓友人家中，卻多次與陳男的42歲廖姓妻子發生口角，2人前晚又生口角、演變成肢體衝突，雙方從家中扭打到屋外，李男涉嫌將廖女推落3公尺深排水溝，送醫不治；李男被捕依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢察官昨晚複訊後將他聲請羈押禁見，桃園地院今天（16日）凌晨審理後認李男殺人罪嫌重大，且有滅證、勾串證人之虞，裁定羈押禁見。

檢警調查，李男與陳男夫妻認識逾20年，未婚的李男23年前經商失敗，近13年來長期寄居陳男位於中壢區透天厝住家，平常會幫忙打掃協助家務，但廖女看不慣李男長期寄居家中，多次出言羞辱，雙方經常發生口角衝突。

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前晚8點左右，李男與廖女再生口角，繼而爆發肢體衝突，2人從1樓客廳扭打到透天厝後方時，李男涉嫌將廖女推落深達3公尺深排水溝；廖女養子聞聲下樓見狀急忙報案，消防局救護人員到場將廖女送醫，但到院前已無呼吸心跳，送到聯新醫院急救宣告不治。

檢警昨天下午完成相驗，初步認定廖女身體有多處擦、挫傷，無明顯外傷，確切死因將於今天下午解剖複驗釐清。

警方據報逮捕李男訊後依殺人罪嫌送桃園地檢署偵辦，檢察官複訊後昨晚向法院聲請羈押禁見；桃園地院法官審理認為，李男對於案發過程前後供述不一，其涉犯殺人嫌疑重大，且於案發現場與證人同住，且供詞與證人有所歧異，認為有滅證及勾串證人之虞，今天凌晨裁定李男羈押禁見。

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