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    不爽排班不公！男酒後持藍波刀怒殺同事 被制伏又恐嚇被判刑

    王男僅因工作排班不公，涉嫌持刀殺人未遂等罪，被高雄高分院判刑。藍波刀示意圖。（資料照）

    王男僅因工作排班不公，涉嫌持刀殺人未遂等罪，被高雄高分院判刑。藍波刀示意圖。（資料照）

    2023/03/16 06:26

    〔記者鮑建信／高雄報導〕物流公司王姓職員因認為排班不公平，被控酒後騎車前往公司，持藍波刀猛力揮砍蔣姓同事要害後，被同仁壓制在地，還恫嚇：「我出來後也會繼續找你們」，同時觸犯殺人未遂、酒駕和恐嚇3罪，被高等法院高雄分院判處徒刑5年半和易科刑8月。

    判決書指出，2021年8月23日上午，王姓被告在高雄市前鎮區金福路某處飲用啤酒後，不滿工作排班無法休息，憤而持藍波刀，騎機車前往高雄港碼頭，找蔣姓同事理論。

    傍晚6點，王抵達公司辦公處後，見蔣在飲水機盛水，涉嫌自背包取出藍波刀，朝他左胸猛刺，蔣見狀及時舉起左手阻擋，在場另同事則自後拉扯王背部並拖離現場，蔣因而倖免於難未受傷。

    王被壓制在地後仍心有不甘，涉嫌恐嚇在場鄭姓等多名同事：「拿刀只不過會被判刑5、6個月，我出來後也會繼續找你們」，隨後並被警方帶回調查，酒測值每公升0.87毫克。

    王男僅承認酒駕、恐嚇輕罪，並辯稱，拿出藍波刀嚇嚇告訴人，頂多構成恐嚇，並沒有要殺害意思。

    一、二審法官調查，勘驗現場監視器畫面，王男自取出藍波刀衝向蔣，到他左側身體揮砍僅隔1秒，動作一氣呵成、迅速完成，且近距離朝蔣要害，自上而下用力揮砍，還被搜出另把折疊刀，認定構成殺人罪，判處有期徒刑5年6月。

    此外，酒駕和恐嚇罪分處徒刑6月和3月，併執行刑8月，如易科罰金以1000元折算1日，均可上訴。

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