穩賺不賠？男匯10萬欲投資飆股 誆稱裝潢費仍被警勸阻攔下

39歲林姓男子（中）誤信Line群組內的投資飆股、穩賺不賠的廣告，白色情人節當天到大園區的銀行要匯款10萬元，幸遭機警行員報警處理。（記者陳恩惠翻攝）

2023/03/16 00:41

〔記者陳恩惠／桃園報導〕39歲林姓男子日前在通訊軟體群組看到網友張貼投資股票訊息，他立刻被「穩賺不賠」的字眼誘惑而信以為真，前天到銀行謊稱要付裝潢費，欲匯款新台幣10萬元來投資飆股，所幸機警的行員察覺異狀，即時通報警方到場勸說，順利攔阻詐騙。

大園分局說，大園派出所14日中午12點接獲轄內銀行通報，有名林姓男子欲臨櫃匯款10萬元，但行員詢問他匯款原因及受款人是誰，林男僅含糊表示是要付裝潢費，神情有異且語多保留，疑似遭到詐騙，請警方到場協助關心。

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警員鄭大維、張志麟獲報前往了解，林男仍堅信自己沒有被騙，但員警反問他是否為了投資，才依照對方指示向行員告知是要付裝潢費，林男當場啞口無言，員警見狀進一步表示此為詐騙集團慣用的伎倆，並拿出新聞案例向林男勸說。

林男聽聞後恍然大悟，坦言近期有加入股票基金投資群組，有人張貼投資相關訊息，聲稱穩賺不賠，但投資管道需保密，才會應對方要求，告知銀行行員是要付裝潢費。警方隨後也查出林男提供的受款人帳戶已被通報警示，林男這才相信自己遭到詐騙，感謝警方及行員的熱心，幫他守住辛苦存下的積蓄。

大園分局提醒民眾，投資一定有風險，沒有穩賺不賠的生意，切勿輕易相信來路不明的投資管道，若有疑問可撥打當地派出所電話或165反詐騙專線進行諮詢，以免受騙上當。

39歲林姓男子（右）誤信Line群組內的投資飆股、穩賺不賠的廣告，白色情人節當天到大園區的銀行要匯款10萬元，幸遭機警行員報警處理。（記者陳恩惠翻攝）

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