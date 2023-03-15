基檢警一晚掃蕩2家賭博電玩 湯姆熊、愛樂奇電玩店GG了

基隆檢警昨晚（14日）同步掃蕩基隆市孝二路電子遊藝場「湯姆熊歡樂世界」與東明路「愛樂奇」電子遊藝場，一共查扣250多台拉霸機、水果台、賓果、釣魚機台與SLOT（斯洛）電子遊戲機台。（記者林嘉東攝）

2023/03/15 23:58

〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕基隆市孝二路電子遊藝場「湯姆熊歡樂世界」與東明路「愛樂奇」電子遊藝場，涉嫌擺設拉霸機等機台與賭客對賭，還聘僱「老鼠」提供店內兌換現金的服務，方便賭贏的賭客兌換現金；案經基隆檢警年餘蒐證，昨天（14日）傍晚同步搜索2家電子遊藝場，一共逮到吳姓等5名「老鼠」，另在店內與「老鼠」身上搜獲台幣80多萬元現金賭資；警訊後，今天將吳姓等5名「老鼠」依賭博罪嫌移送法辦，並溯源追查幕後負責人到案。

基隆市警一分局偵查隊與督察科靖紀小組與基隆市警二分局偵查隊年餘前分別接獲情資，一分局轄內孝二路電子遊藝場「湯姆熊歡樂世界」、與二分局轄內東明路「愛樂奇」電子遊藝場在限制級場區擺放拉霸機等遊戲機台與賭客對賭，賭客以代幣投注後，輸贏時會掉出一定賠率的代幣，贏得代幣越多，就可以兌換到大筆現金。

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案經警方報請基隆地檢署檢察官陳淑玲指揮偵辦年餘，分別掌握2家共5名「老鼠」身分與代幣如何兌換成現金後，昨天傍晚同步搜索2家電子遊藝場，逮到吳姓等5名「老鼠」，並在店內與「老鼠」身上搜扣到80萬元賭資後，陸續查扣2家店內共250多台拉霸機、水果台、賓果、釣魚機台與SLOT（斯洛）電子遊戲機台後，一併帶回30多名賭客、吳姓等5名「老鼠」與多名遊藝場員工。

據指出，賭客與店家對賭前，會先向櫃台人元以台幣1千元兌換300枚代幣，拿著代幣在場內拉霸機等機台與店家進行對賭，賭客可以將贏得的代幣或分數，累積在代幣保管券內，下次再玩。

賭客若想兌換現金，只要代幣保管券內，集滿300枚代幣或是分數達1500分以上，即可與「老鼠」兌換回900元現金（老鼠抽走100元服務費）。

案經檢警長期蒐證，掌握2家電子遊藝場共聘僱吳姓等5名「老鼠」，「老鼠」為免身分曝光，只要見警方登門臨檢，就會先行閃避；此外，為躲避警方追緝，還按月製作警方臨檢紀錄表，但仍被警方掌握吳姓等5人身分，與蒐證到5人與賭客在店內兌換現金的過程。

警方昨晚漏夜鞏固30多名賭客兌換現金的事證後，因吳姓等5人要求停止夜間偵訊，警方今天上午偵訊吳姓等5人後，午後陸續將吳姓等5人依賭博罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆檢警昨晚（14日）同步掃蕩基隆市孝二路電子遊藝場「湯姆熊歡樂世界」與東明路「愛樂奇」電子遊藝場，一共查扣250多台拉霸機、水果台、賓果、釣魚機台與SLOT（斯洛）電子遊戲機台。（記者林嘉東攝）

基隆檢警昨晚（14日）同步掃蕩基隆市孝二路電子遊藝場「湯姆熊歡樂世界」與東明路「愛樂奇」電子遊藝場，逮到吳姓等5名「老鼠」，在店內、與「老鼠」身上查扣80多萬元賭資。（記者林嘉東攝）

基隆檢警昨晚（14日）同步掃蕩基隆市孝二路電子遊藝場「湯姆熊歡樂世界」與東明路「愛樂奇」電子遊藝場，逮到吳姓等5名「老鼠」，一共在店內、「老鼠」身上查扣80多萬元賭資後，查扣250多台拉霸機、水果台、賓果、釣魚機台與SLOT（斯洛）電子遊戲機台，帶回30多名賭客，與多名遊藝場員工。

基隆檢警昨晚（14日）同步掃蕩基隆市孝二路電子遊藝場「湯姆熊歡樂世界」與東明路「愛樂奇」電子遊藝場，逮到吳姓等5名「老鼠」，一共在店內、「老鼠」身上查扣80多萬元賭資後，查扣250多台拉霸機、水果台、賓果、釣魚機台與SLOT（斯洛）電子遊戲機台，帶回30多名賭客，與多名遊藝場員工。（記者林嘉東攝）

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