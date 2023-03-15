嘉義東石台糖造林地擬設光電引反彈 會勘前夕傳火警

台糖在東石鄉的造林地傍晚發生火警。（記者林宜樟翻攝）

2023/03/15 18:26

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉台糖港墘農場77公頃造林地，傳出將砍除樹木設置光電板，引起地方大反彈，組成護樹自救會展開抗爭，明天東石鄉代表會也將請台糖派出代表說明，並前往會勘；今天傍晚，造林地傳出火警，火勢延燒部分雜木及雜草，目前正由消防局人員滅火，由於明天就要會勘卻傳出火警，引發當地民眾議論。

港墘農場護樹自救會最近在造林地附近掛上「抗議港墘農場，砍樹木種光電、造成滅庄、滅農、滅生態！」布條，抗議台糖要砍樹設置光電板，東石鄉長林俊雄也表示反對，認為砍樹設置光電板是破壞景觀生態。縣議員姜梅紅今天發表聲明，該處造林地具備生態維護、環境綠化，鄰近聚落具備空氣淨化及休憩功能，請台糖公司務必審慎考量，並請嘉義縣政府務必傾聽地方民眾聲音，重視地方生活品質，不同意台糖公司砍樹種電。

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臉書社團「東石之美」社長余仁傑表示，「左手種一棵樹苗高喊綠化環保減碳救地球！右手卻要砍77公頃20幾年生長的林地種電毀林破壞生態遺禍萬代子孫！」他認為土地是人民的，不是政黨或哪個財團的，是要世世代代的相傳下去、是要讓住在這塊土地上的人民百姓有所依靠賴以維生的，如果有人為了私利要毀了它、這裡的人民是會有所反應的，希望有關單位不要一意孤行也不要低估了人民的力量。

台糖在東石鄉的造林地今天傍晚發生火警。（民眾提供）

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