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    恩恩爸聲請再議 新北檢：尊重

    恩恩染疫過世，恩恩爸持續為兒子討公道。（資料照）

    恩恩染疫過世，恩恩爸持續為兒子討公道。（資料照）

    2023/03/15 16:23

    〔記者王定傳／新北報導〕新北市2歲男童恩恩染疫離世，在新北地檢署均認定新北市長侯友宜、前消防局長黃德清、衛生局長陳潤秋等人過失致死罪證不足不起訴後，恩恩爸今天（15日）透過律師說，將向新北地檢署聲請再議。對此，新北檢說，檢察官依法偵辦本案，對於告訴人聲請再議，予以尊重。

    恩恩爸委任律師王妙華今天說，檢方在偵查程序中，均以「證人」身分傳喚恩恩爸。然而，依據刑事訴訟法規定，證人無權委請律師陪同出庭，只能在面對檢方訊問時，被動回答檢方提問，導致恩恩爸毫無機會委請律師向檢方完整陳述其法律上主張。

    王妙華指出，雖然恩恩爸並非本案的初始告訴人，但是在檢方於2月10日當庭將恩恩爸列為告訴人後，恩恩爸依法即有權委任律師作為告訴代理人。然而，檢方在將恩恩爸列為告訴人後便逕自結案，並未給予恩恩爸委任代理人的機會，違法剝奪恩恩爸的訴訟程序利益。因此，恩恩爸迫於刑事程序的規定，必須聲請再議，否則便無機會在刑事程序上提出主張。

    恩恩爸說，不起訴處分書以分層負責為由，認定本案被告均非第一線執勤人員，使新北市府相關局處首長皆得予以卸責，他對此感到十分失望。新北檢則回應說，檢察官依法偵辦本案，對於告訴人聲請再議，予以尊重。

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