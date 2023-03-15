鬼門關前救人！ 彰化警局長率2千警學CPR緊急時刻救命

員警在彰基醫護人員指導下學習CPR創傷急救課程，以備遇到緊急狀況時能救人一命。（圖由警方提供）

2023/03/15 16:46

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局最近與彰化基督教醫院合作，由彰基派醫護人員針對全縣近2000名員警實施11個梯次的CPR等創傷急救課程，警察局長張國雄也投入學習，並於今天獲頒合格證書，希望員警執勤時一旦遇到危及性命存亡的關鍵時刻，能以自身學到的相關技術，把同僚甚至是民眾從「鬼門關前搶救回來」，獲頒合格證書的員警都說，未來遇到緊急時刻，就能立即將這項救命技術派上用場。

彰化縣警局訓練科長林世明規劃利用2月份術科常年訓練期間，共計11個梯次在局本部、北斗分局、芳苑漢寶等3地區，協調彰化基督教醫院調派醫護人員實施員警創傷急救課程，包含心肺復甦術（CPR）、自動體外心臟電擊去顫器（AED）、止血包紮等訓練課程。全縣員警全程參訓並實際操作合格共有1923人，並由彰化基督教醫院製發簡易合格證書，透過本次專業訓練課程，讓第一線執勤同仁具備創傷緊急處理與急救應變措施基本能力，獲益良多。

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彰基院長陳穆寬今天到彰化縣警局拜會警察局長張國雄，並把合格證書頒給同樣投入創傷急救課程的張國雄，張國雄則頒發感謝狀給彰基表示，有許多災害或事故等現場，通常都是消防人員或員警先趕到，如果員警自身有學過CPR，就能把握黃金關鍵時間搶救，提升OHCA（到院前心肺功能停止）病患的存活率。

張國雄說，全縣內外勤警察人員共約2800人，希望未來全縣每一位警察人員都能具備CPR與AED急救技能。學CPR有備無患，未來如果真正派上用場，就可救人積功德，相當具有意義，期望讓彰化縣成為一個更加安全的幸福城市。

彰基醫護為彰化縣近2000名員警實施CPR創傷急救課程，警察局長張國雄（右）也投入學習，今獲彰基院長陳穆寬（左）頒合格證書。（圖由警方提供）

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