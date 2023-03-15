印度籍郵輪女船員聽錯集合時間沒上船 警聯繫接送到高雄港

印度籍女船員BIKU（左2）在警員張雯琦（左1）的幫助下，成功回到郵輪上。（記者吳昇儒翻攝）

2023/03/15 15:08

〔記者吳昇儒／基隆報導〕27歲印度籍女子BIKU在七海水手號郵輪上擔任船員，昨日上午6時許郵輪靠港後，上岸採買，卻聽錯登船時間，3小時後返回才驚覺船已駛離，求助路人送他到基隆市警察局求援。外事科警員張雯琦趕緊聯繫船務代理人，並安排BIKU前往高雄，今日下午已成功登船。

BIKU發現自己記錯登船時間而無法上船時，不知所措，四處求援，但因語言不通，最後找到一名熱心男子載她到基隆市警察局求助。昨晚7時20分，外事科警員張雯琦詢問後得知，BIKU是Seven Sea Mariner（七海水手號郵輪）上的船員，船隻靠基隆港時上岸，卻將7時30分前上船聽成9時上船，錯過登船時間，不知所措；BIKU邊用英文敘述，因擔心害怕頻頻拭淚。

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張警員先電洽基隆港國境事務隊基隆港隊部協助聯繫船務代理人，再陪同BIKU到西岸碼頭前港西郵局與船務代理人會合。

船務代理人也向警方表示，當時郵輪上的工作人員都在找尋BIKU，聽到她平安後終於放心，非常感謝警方協助；但因七海水手號郵輪已出發前往高雄港，將安排她至移民署辦理臨時入國許可後，在旅館夜宿，隔日再開車陪同BIKU南下與郵輪工作人員會合。

BIKU聽到後破涕為笑，擁抱張員並表示對於基隆市警察與民眾的熱情友善感到印象深刻和讚許。今日下午1時31分BIKU已成功回到郵輪上，繼續她的工作。

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