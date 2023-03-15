網友PO文稱「騎20都沒違規竟被攔開單」 警方公佈原因打臉

善化警分局將針對轄內重點路段展開大執法。（民眾提供）

2023/03/15 14:58

〔記者吳俊鋒／台南報導〕有網友於台南的地方臉書社團PO抱怨文，指稱自己騎車時速20公里都沒違規卻遭到警方攔查、開單，還質疑「現在警察都這樣嗎」，引發熱議；對此，善化警分局回應，該民眾是因為未戴安全帽才被攔查，警方不會隨便就攔查、開單。

這篇貼文出現在當地知名的臉書社團《正港善化人》，內容為｢剛剛下班我才騎20都沒有違規，溪美417警察車就叫我停車下來，給我開罰單，現在警察都這樣嗎｣，引起網友好奇關注，陸續留言｢違規是什麼？無風不起浪｣、｢紅單是什麼、分享給大家｣、｢警察不會無緣無故開單｣…等，討論熱烈，該文不久就自行下架，善化分局也說明了該民眾被攔查的原因，主要是未戴安全帽，並澄清警方不會隨便就攔查、舉單；至於PO文的動機，警方也不做揣測。

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另外，善化分局分析近期轄內去年交通事故肇事原因，以逆向行駛、未依規定轉彎、超速、酒駕與闖紅燈等項目居多，為持續加強事故防制作為，培養用路人遵守交通規則與秩序，提醒注意交通安全，將於3月15日至4月14日針對轄區事故斑點圖與熱時的特性規劃大執法。

警方指出，將加強取締無適格駕照、超速、車輛未禮讓行人、逆向行駛、機車行駛禁行機車道、未依規定轉彎或變換車道、違規迴轉、闖紅燈、行人違規，以減少因違規而引起交通事故發生。

警方說，取締只是手段，安全才是目的，維護行的安全，駕駛人和行人都需要共同遵守規範，呼籲汽機車駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人、尊重「行人路權」。

行人也應依規定行走行人穿越道，不闖越車道行走，並遵守號誌、標誌、標線及指揮規定，有良好的駕駛、行走習慣，事故才不會找上門。

善化分局強調，警方不會隨便攔查、開單。（民眾提供）

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