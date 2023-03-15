恐怖美髮院！「電鍋燙」失控毀容 女子獲判賠26萬元

女顧客頭皮、臉部、耳朵3度燒燙傷，耳廓都必須整形。（檔案照）

2023/03/15 12:10

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一家家庭美髮院，2021年竟以電子鍋所產生的蒸氣經由塑膠管導熱為女顧客燙髮，未料，管線脫落失控，造成女顧客頭皮、臉部、耳朵3度燒燙傷，耳廓都必須整形，住院29天，事後女顧客向潘姓美髮院負責人求償76.8萬元，橋頭地院判賠26萬餘元。可上訴。

判決指出，江姓女子主張，潘女開美髮院，2021年2月2日上午，為她提供燙髮服務，以電子鍋所產生蒸氣經由透明塑膠管導熱，加熱髮捲燙髮，卻在燙髮過程中因透明塑膠管未鎖緊脫落導致蒸氣散出。

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當時江女反映灼熱不適後，潘女僅關掉電子鋼，而未立即拔除江女頭上之透明塑膠管，以致造成左臉、左耳及左側頭皮9×9公分燒燙傷合併皮下組織感染，造成頭皮、左臉、左耳廓三度燒燙傷（佔體表面積約2%）。

經治療後部分左耳耳廓畸型及部分頭皮禿頭，縱接受重建或植髮手術，仍無法完全恢復，造成身體難治之重傷害，向法院提告求償76萬8675元。

潘女事後坦承過失，對原告深感抱歉，但案發時都有積極處理，包括移除電源、鋪墊毛巾、冷風降溫、提供冰敷等，並協同前往就診，事後也有持續探詢復原情形。但案發後沒有穩定收入，原告賠償請求過高，僅能於合理範圍給付。

橋頭地院認為全案事證明確，衡量兩造身分收入、所受傷害等情況，賠償以26萬207元為適，可上訴。

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