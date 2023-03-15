為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    壓制黑幫氣焰！蘆洲角頭母公祭 160名警力盯場

    警方荷槍實彈於五股角頭「黑松」母公祭現場緊盯。（記者徐聖倫翻攝）

    警方荷槍實彈於五股角頭「黑松」母公祭現場緊盯。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/03/15 11:23

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市五股區在地角頭「黑松」，近日逢母喪並選在今上午出殯，警方預判各界包含政、商以及不少幫派份子將出席，於是今由蘆洲警分局長林銓峰親率160名警力於現場實施全程監控，防止任何滋事可能。

    據悉，黑松本名郭佰松，經營「六毅花店」道上知名，專為廟會、陣頭承包現場布置，出售花圈、花籃，在地人一聽「花店」，就知道在講郭佰松，而郭佰松近年也因道上利益糾紛引發的槍擊案躍上新聞版面，讓「花店」名號不脛而走。警方獲得情資，郭母近日與世長辭，郭佰松規劃於今上午出殯，粗估有千人前往會場致意。

    警方今日派出蘆洲警分局、刑警大隊、保安大隊、警犬隊等合計160名員警利於現場把守，並事先規劃五股區水漾路上會場周邊交通管制，要求各界人士均不得以幫派名義參加，更不得有未成年人員出席，出席服裝也有要求，不得集體穿著足以縣市幫派背景的制服或黑衣，在層層規定下今日收到成效，參與公祭人數明顯減少。

    蘆洲警分局長林銓峰表示，警方充分尊重喪家治喪儀式，但為防引發衝突，如果任何黑道幫派膽敢來新北鬧事、趁機彰顯勢力，警方絕對祭出鐵腕、強勢執法，新北警方絕不讓步。

    五股角頭「黑松」喪母各界前來弔唁，警方為防滋事於現場積極盤查出席人員。（記者徐聖倫翻攝）

    五股角頭「黑松」喪母各界前來弔唁，警方為防滋事於現場積極盤查出席人員。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    公祭致意演變20人全武行 竹聯幫梅花堂、弘仁會5人到案
    2023/02/26 21:50

    公祭致意演變20人全武行 竹聯幫梅花堂、弘仁會5人到案
    黑幫公祭一再滋事 警強勢盤查逮19人
    2023/01/01 05:30

    黑幫公祭一再滋事 警強勢盤查逮19人

    穩中求獲利 馮志源：特別股是資產安全氣囊
    板殯兩度鬧場與警衝突
    2023/01/01 05:30

    板殯兩度鬧場與警衝突

    三地能源牛潮埔儲能案合法規盼共識
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播