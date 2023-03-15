壓制黑幫氣焰！蘆洲角頭母公祭 160名警力盯場

警方荷槍實彈於五股角頭「黑松」母公祭現場緊盯。（記者徐聖倫翻攝）

2023/03/15 11:23

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市五股區在地角頭「黑松」，近日逢母喪並選在今上午出殯，警方預判各界包含政、商以及不少幫派份子將出席，於是今由蘆洲警分局長林銓峰親率160名警力於現場實施全程監控，防止任何滋事可能。

據悉，黑松本名郭佰松，經營「六毅花店」道上知名，專為廟會、陣頭承包現場布置，出售花圈、花籃，在地人一聽「花店」，就知道在講郭佰松，而郭佰松近年也因道上利益糾紛引發的槍擊案躍上新聞版面，讓「花店」名號不脛而走。警方獲得情資，郭母近日與世長辭，郭佰松規劃於今上午出殯，粗估有千人前往會場致意。

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警方今日派出蘆洲警分局、刑警大隊、保安大隊、警犬隊等合計160名員警利於現場把守，並事先規劃五股區水漾路上會場周邊交通管制，要求各界人士均不得以幫派名義參加，更不得有未成年人員出席，出席服裝也有要求，不得集體穿著足以縣市幫派背景的制服或黑衣，在層層規定下今日收到成效，參與公祭人數明顯減少。

蘆洲警分局長林銓峰表示，警方充分尊重喪家治喪儀式，但為防引發衝突，如果任何黑道幫派膽敢來新北鬧事、趁機彰顯勢力，警方絕對祭出鐵腕、強勢執法，新北警方絕不讓步。

五股角頭「黑松」喪母各界前來弔唁，警方為防滋事於現場積極盤查出席人員。（記者徐聖倫翻攝）

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