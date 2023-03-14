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    大樂透頭獎一注獨得1億元！獎落台中

    今晚（14日）開獎的第112000033期大樂透頭獎開出1注；112000062期今彩539頭獎也開出1注，由新北市林口區林口路32號「林口幸運投注站」開出，可得800萬元；第112000062期雙贏彩頭獎則摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚（14日）開獎的第112000033期大樂透頭獎開出1注；112000062期今彩539頭獎也開出1注，由新北市林口區林口路32號「林口幸運投注站」開出，可得800萬元；第112000062期雙贏彩頭獎則摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2023/03/14 22:42

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（14日）開獎的第112000033期大樂透頭獎開出1注，由台中市大甲區頂店里中山路一段1223號「鑫穩贏彩券行」開出，可得1億元；112000062期今彩539頭獎也開出1注，由新北市林口區林口路32號「林口幸運投注站」開出，可得800萬元；第112000062期雙贏彩頭獎則摃龜。

    第112000033期大樂透中獎號碼為「03、04、11、12、20、37，特別號：05」，頭獎1注中獎，可得1億元；貳獎一注中獎，可得128萬6714元；參獎共89注中獎，每注可得1萬5569元；肆獎共161注中獎，每注可得5532元；伍獎共3491注中獎，每注可得2000元；陸獎共3924注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬3506中獎，每注可得400元；普獎共4萬5201中獎，每注可得274元。

    第112000033期49樂合彩中獎號碼為「03、04、11、12、20、37」，四合共16注中獎，每注可得20萬元；三合共436注中獎，每注可得1萬2500元；二合共6227注中獎，每注可得1250元。

    第112000062期雙贏彩中獎號碼為「01、02、07、08、09、10、12、16、17、18、19、22」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共120注中獎，每注可得500元；肆獎共1250注中獎，每注可得100元。

    第112000062期今彩539中獎號碼為「15、18、22、24、30」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共169注中獎，每注可得2萬元；參獎共5552注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬3660注中獎，每注可得50元。

    第 112000062期39樂合彩中獎號碼為「15、18、22、24、30」，四合共8注中獎，每注可得21萬2500元；三合共160注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6027注中獎，每注可得1125元。

    第112000062期3星彩中獎號碼為「306」，正彩共29注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000062期4星彩中獎號碼為「9371」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

    雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

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