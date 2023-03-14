北市刑大警員出入舞廳與黑道衝突？當事人否認、督察室調查

新加坡舞廳傳出有員警與人發生衝突鬥毆，圖中人事與新聞事件無關。（記者王冠仁攝）

2023/03/14 20:23

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊偵八隊黃姓偵查佐，被傳出月前涉足新加坡舞廳，並與江湖黑道衝突互毆，導致左手手指骨折；黃員在督察組介入調查時，表示年末期間幾乎休假都在家中休息，手指的傷勢是在家中浴室摔倒造成。北市警局為免造成誤會，同步指示督察室一併調查，以明真相。

北市刑大偵八隊資深黃姓偵查佐，被人指控曾在去年12月下旬，受邀前往位於北市大同區的新加坡舞廳，期間與不明人士發生衝突，黃員也未曾表明警察身分，雙方衍生肢體鬥毆，黃員事後發現左手手指骨折。

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由於傳言愈演愈烈，北市刑大根據輿情情資，指示督察組介入調查，初步查證，黃員確實在去年12月底以年休假要消耗為由，申請獲淮休長假；黃員也在風紀調查筆錄中，表示沒有出入舞廳等不正當場所。

對於黃員的手指頭傷勢，已56歲的他表示，是在家中浴室洗澡時不慎滑倒，用手撐扶時造成骨折受傷，強調平日在外並未與人結怨。

北市刑大督察組表示，目前根據黃員的說明，警方仍將持續清查細節，以釐清傳言是否屬實。同時市警局為免外界有所疑慮，也再調派督察室同步介入調查。

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