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    驚悚！板手24樓墜落插進同事頭骨 電梯安裝員涉過失致重傷起訴

    電梯安裝員不慎導致重量0.269公斤的強力板手從24樓墜落，插進人在13、14樓工作台車作業、聽到聲響抬頭查看的王姓同事頭骨內，導致王男重傷，右側肢體偏癱，新北地檢署今日依過失致重傷害罪嫌起訴蘇男。（資料照）

    電梯安裝員不慎導致重量0.269公斤的強力板手從24樓墜落，插進人在13、14樓工作台車作業、聽到聲響抬頭查看的王姓同事頭骨內，導致王男重傷，右側肢體偏癱，新北地檢署今日依過失致重傷害罪嫌起訴蘇男。（資料照）

    2023/03/14 18:33

    〔記者王定傳／新北報導〕台灣三菱電梯股份有限公司蘇姓電梯安裝員，在新北市土城區某社區24樓進行電梯更新工程時，不慎觸碰地面上重量0.269公斤的強力板手，致板手墜落，插進人在13、14樓工作台車作業、聽到聲響抬頭查看的王姓同事頭骨內，導致王男重傷，右側肢體偏癱，新北地檢署今日依過失致重傷害罪嫌起訴蘇男。

    檢警調查，2021年7月1日，蘇、王等人在土城某社區進行電梯更新工程，蘇男在24樓機房內作業之際，不慎觸碰地面上重量0.269公斤的強力板手，致板手從機房預留孔洞往下墜落，他不禁驚呼「啊！X」；人在13、14樓工作台車作業的王男，因聽到升降機上傳來聲響，探頭查看，卻遭板手砸中左側額頭，並刺穿插入頭骨內。

    經緊急送醫開刀進行顱骨切穿、顱內血塊清除手術，但王男仍受有左顱骨與腦異物穿刺併腦出血、創傷性腦損傷、左側大腦創傷性出血及右側肢體偏癱等重傷害。

    偵辦時，蘇男否認犯行並辯稱，當時只有搬運部品，沒有包含板手，也未移動地面上的物品，檢方不採信，今日依過失致重傷害罪嫌將蘇男起訴。

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